Derksen cancelt volgende VI-gast, Genee droomt van één naam

Johan Derksen heeft ervoor gezorgd dat Rob Goossens niet meer welkom is bij Vandaag Inside, zo weet de mediakenner. De Snor zou hebben willen voorkomen dat de talkshow te veel op RTL Boulevard zou gaan lijken.

Waar Goossens in het verleden nog wel eens te gast was bij Vandaag Inside als mediakenner, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Daarvoor wordt de journalist tegenwoordig niet meer uitgenodigd. In het radioprogramma The Friday Move stelt Wilfred Genee dat Goossens zelf ook niet meer wilde komen. “Hij was altijd welkom, maar op een gegeven moment kwam hij niet meer.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen trapt vol in 1 aprilgrap van Wilfred Genee: 'Ontzettende lul!'

Volgens Goossens zelf klopt de bewering van Genee niet helemaal. “Volgens mij heeft Johan op een gegeven moment gezegd dat Vandaag Inside niet te veel RTL Boulevard moest worden en vervolgens kwamen Angela, Tina en Aran (De Jong, Nijkamp en Bade, red.). Dus ik weet niet wat ik daar verder van moet denken, maar prima.” Genee wil de bewering van Goossens niet bevestigen. “Ik zou er wat van denken als ik jou was ja, haha”, antwoordt de presentator.

LEES OOK: Wilfred Genee en Johan Derksen openen direct de aanval op Bas Nijhuis: 'Doe toch eens even normaal zeg!'

Genee heeft een droomgast

Iemand die in de toekomst wat Genee betreft zeker wel mag aanschuiven, is Harry Mens. “Misschien zouden we dat een keer moeten proberen, ja, maar het is eigenlijk te laat voor Harry, want hij gaat meestal om 20.00 of 20.30 uur slapen”, geeft de presentator aan in de rubriek In de Wandelgangen na de uitzending van maandag. “Harry is legendarisch. Het is een verschrikkelijk leuke man. Maar de jaren gaan wel een beetje tellen zo nu en dan.” Of Mens in de toekomst daadwerkelijk bij Vandaag Inside te zien zal zijn, valt dus nog te bezien.

VIDEO: In de Wandelgangen: Harry Mens binnenkort te zien bij Vandaag Inside?

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Johan Derksen weet wie de nieuwe trainer van NEC moet worden. "Als hij heeft geleerd van zijn fouten." 🔗

👉 Een bargast van Vandaag Inside krijgt een daverend applaus na gevatte opmerking richting Wilfred Genee 🔗

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗

👉 Een 'gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Johan Derksen van liegen. "Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen." 🔗