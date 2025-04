Johan Derksen trapt vol in 1 aprilgrap van Wilfred Genee: 'Ontzettende lul!'

Johan Derksen is dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside volledig in een 1 aprilgrap van Wilfred Genee getrapt. De presentator merkte op dat er 'iets geks' bij de snor van Derksen zat, waarna de analist hieraan ging voelen.

"Heeft Reineke trouwens gekke dingen met jou snor gedaan?", begint Genee uit het niets tegen Derksen. "Nou, dat heeft Reineke niet gedaan. Maar is er iets raars aan mijn snor? Want dat klinkt heel verdacht", reageert de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Er zit iets geks daar bij jou", vervolgt Genee, waarna Derksen aan zijn snor begint te voelen. "Ja, daar", gaat de presentator verder. "1 april. Hij trapt er toch nog steeds weer in. Echt ongelooflijk. Hoe vaak we dit al niet hebben meegemaakt." Derksen moet erom lachen, maar kan het niet laten om Genee uit te schelden. "Ontzettende lul."

LEES OOK: Wilfred Genee en Johan Derksen openen direct de aanval op Bas Nijhuis: 'Doe toch eens even normaal zeg!'

Het is niet voor het eerst dat Genee deze 1 aprilgrap uithaalt. Vorig jaar was Jan Boskamp aan het einde van de uitzending van Veronica Offside de pisang bij de presentator. Eerder vandaag trapte FC Groningen-trainer Dick Lukkien al in dezelfde afgezaagde 1 aprilgrap op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Feyenoord.

VIDEO - Johan Derksen trapt opnieuw vol in 1 aprilgrap Wilfred Genee: 'Ontzettende lul!'

