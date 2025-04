Dick Lukkien trapt tijdens persconferentie volledig in afgezaagde 1 april-grap

FC Groningen-trainer Dick Lukkien is op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord volledig in een klassieke1 april-grap getrapt. Een van de aanwezige journalisten haalt de grap uit met Lukkien, die pas later tot het besef komt dat hij in de maling genomen wordt.

De journalist wijst Lukkien op een niet-bestaand iets op zijn neus: “Je hebt hier wat zitten, trouwens.” De hoofdtrainer van FC Groningen voelt aan zijn neus en vraagt: “Nog steeds?” Het antwoord luidt: “Het is nog steeds 1 april, ja.”

Artikel gaat verder onder video

In de perszaal klinkt gelach en bij Lukkien valt het kwartje. “Teringlijer!”, klinkt er vanuit de mond van Lukkien. De trainer van de Trots van het Noorden kan er gelukkig zelf ook om lachen.

Dick Lukkien trapt in de klassieke #1april-grap🤥 — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2025

