Wilfred Genee en Johan Derksen openen direct de aanval op Bas Nijhuis: 'Doe toch eens even normaal zeg!'

Bas Nijhuis verscheen maandagavond weer eens in Vandaag Inside, maar zal zich afvragen of hij daar wel goed aan heeft gedaan. De scheidsrechter zat nog maar net aan de bar of hij werd meteen hard aangepakt door Wilfred Genee en Johan Derksen (weliswaar met een knipoog). Zowel Genee als Derksen viel Nijhuis aan om het feit dat hij zondagmiddag tijdens de ontmoeting tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles door de VAR naar de kant werd geroepen nadat hij een overtreding op Anis Hadj-Moussa over het hoofd had gezien.

Feyenoord wist bij aanvang van het thuisduel met Go Ahead Eagles dat het goede zaken kon doen. FC Utrecht had eerder op de dag weliswaar gewonnen van sc Heerenveen, maar door de nederlaag van PSV tegen Ajax, kon de formatie van coach Robin van Persie dichter in de buurt komen van de tweede plaats. Feyenoord won uiteindelijk met 3-2, maar van harte ging het zeker niet. Zo hadden de Rotterdammers een strafschop nodig om op voorsprong te komen. Die strafschop volgde pas na ingrijpen door de VAR, want Nijhuis zag een duidelijke overtreding op Hadj Moussa in eerste instantie over het hoofd.

Artikel gaat verder onder video

Dat was voor Genee reden om tijdens de eerste minuut van de maandagavonduitzending van Vandaag Inside direct de aanval te openen op de leidsman. “Het Bas, nog een beetje geslapen? De VAR moest weer helpen natuurlijk, we hadden het er net nog over in de kleedkamer. Je was van slag, hè, merkte ik”, zo begon Genee zijn uitzending. Nijhuis reageerde nogal verbaasd en reageerde dat hij ‘niet van slag was’. Genee dacht er echter anders over. “Weer een VAR die jou moet helpen om te zien wat er aan de hand is. Ik kan me voorstellen dat je er op een gegeven moment een beetje moe van wordt als je er elke week naast zit”, zo klonk Genee cynisch.

LEES OOK: Feyenoord-fans mogen nu écht gaan dromen van komst Sem Steijn

Nijhuis wist niet wat hij hoorde. “Ach, doe toch eens even normaal zeg!”, schreeuwde de scheidsrechter naar Genee. Derksen bemoeide zich vervolgens met de conversatie en deed er nog een schepje bovenop. “Ik dacht ook misschien: ik wil mezelf niet aanbieden, maar is het voor jou verstandig dat ik een keer meega op een zondag als een soort begeleider? Want je bent jezelf niet”, zo grapte Derksen. Nijhuis moest lachen om de opmerking van Derksen, alvorens serieus op het moment in te gaan. “Nee, ik liep over het veld en ik dacht dat het misschien wel iets kon zijn. We hebben natuurlijk veel contact ook met de assistenten en mijn assistent riep hier van: nee, voor mij niet, hij zoekt hem op. Toen ben ik ook afgegaan op de assistent.”

LEES OOK: De Kuip keert zich tegen één speler, Quilindschy Hartman grijpt meteen in

Derksen geeft Nijhuis duidelijke les mee

“Les één: nooit luisteren naar de grensrechter”, zei Derksen. Nijhuis moest er uiteindelijk door de VAR op gewezen worden dat er wel degelijk sprake was van een overtreding. De scheidsrechter werd naar de kant geroepen en na het moment terug te hebben gezien op de VAR-scherm, wees hij alsnog naar de stip. De strafschop werd benut door Jakub Moder, die Feyenoord daarmee op voorsprong schoot. Go Ahead Eagles knokte zich nog voor rust naast Feyenoord, waarna het in de tweede helft opnieuw een achterstand wist goed te maken. Driemaal was echter scheepsrecht voor de Rotterdammers, want de 3-2 van Igor Paixão diep in de tweede helft bleek uiteindelijk wél voldoende voor de winst.

