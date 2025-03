Johan Derksen deelde het bed met BN'er: 'Toen heb ik wel mijn snor met shampoo gewassen'

Johan Derksen claimt in Vandaag Inside dat hij in het verleden het bed gedeeld heeft met niemand minder dan Catherine Keyl. Tafelgenoten René van der Gijp en Hélène Hendriks komen niet meer bij van het lachen.

In de vrijdaguitzending van Vandaag Inside is zelfbenoemd seksprofessor Daphne Gakes te gast. Zij bleek bij binnenkomst direct op de hoogte te zijn van de bijnaam van Johan Derksen: 'befkoning'. De besnorde analist is niet bepaald bescheiden als het over zijn eigen bedprestaties gaat: "Het is geen bluffen, maar ik ben cum laude geslaagd", zegt Derksen. "Iedereen met een normale ervaring in het seksleven mag zich wel een kenner noemen, dan is de volgende stap professor. Ik zou geen professor zijn, maar hoogleraar. Ik kan mensen nog het een en ander vertellen, ja." Vervolgens maakt Derksen een grap die niet bij iedereen in de studio goed valt: "Mijn eerste les was 'doe het met een kaars', maar dat is helemaal verkeerd afgelopen."

Wilfred Genee brengt het gesprek vervolgens op het interview dat Keyl gaf aan De Telegraaf. Daarin zegt de 78-jarige presentatrice onder meer: "Johan Derksen mag bot doen, maar in bed lijkt hij mij een heel sociale man." Derksen zegt het 'niet leuk' te vinden dat Keyl dat zegt: "Want die kan het weten." De tafel begint vervolgens hard te lachen, René van der Gijp perst eruit "Jij hebt gewoon die Catherine Keyl uit elkaar getrokken." Derksen gooit er een schepje bovenop: "Toen heb ik wel mijn snor met shampoo gewassen."

VIDEO - 'Jij hebt gewoon die Catherine Keyl uit elkaar getrokken!'

