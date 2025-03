Johan Derksen onthult: oud-speler Oranje beveiligt studio Vandaag Inside

Romano Denneboom is na zijn voetbalcarrière aan de slag gegaan als motivator en gastspreker, maar klust ook bij als beveiliger. Hij beveiligt bijvoorbeeld nog altijd de studio van Vandaag Inside, zo vertelde Johan Derksen vrijdagavond.

In de uitzending van vrijdagavond werd aandacht besteed aan het nieuwe boek van voormalig vechtsporter Joop Kastel, die ook als beveiliger werkt bij Vandaag Inside. “Dat schijnt een heel goede vechter te zijn”, zei Derksen. “Het is een hele lieve, onopvallende man, die zorgt dat wij veilig zijn. Niemand weet dat het Joop Kasteel de kooivechter is.”

Daarna verwees hij naar Denneboom. “Zoals we hier ook de rechtsbuiten van het Nederlands elftal regelmatig hier hebben staan”, gaf Derksen aan. “Romano Denneboom, die loopt ook in zo’n pak met een V.” Hélène Hendriks reageerde: “Ja, dat doet hij goed.”

Hoe werd Romano Denneboom beveiliger?

Denneboom verbraste tijdens zijn carrière een groot deel van zijn kapitaal en moest dus op zoek naar werk. Hij werd in november 2023 al eens gespot als beveiliger bij een drukbezochte klimaatmars in Amsterdam. Een maand later vertelde hij aan ESPN over hoe hij aan zijn nieuwe baan kwam. De functie kwam op zijn pad toen hij te gast was bij het programma Voetbal Café van Ziggo Sport.

“Dat is wel grappig. Ik moet goed nadenken. Ik zat volgens mij bij Ziggo. Daar was ik mijn verhaal aan het doen over mijn carrière als voetballer. Iemand van de redactie kwam naar me toe. ‘Er staat iemand en die wil met je praten.’ Dat was de oud-eigenaar van het bedrijf waar ik nu voor werk. ‘Ik vind je een sympathieke jongen. Ik zie dat je je draai nog niet hebt gevonden dus we willen met jou in gesprek. Je zou er goed bij passen.’ Ik zei: ‘Is goed. Ik ben een grote jongen, maar ik heb nog nooit gevochten in mijn leven. Dus aan mij heb je de verkeerde.’ Ik ben wel het gesprek aangegaan. En het is eigenlijk meer gastheerschap dan echt rollebollen. Dat ligt me wel en zo is het tot stand gekomen”, zei Denneboom.

Hij vertelde destijds ook over zijn aanwezigheid als beveiliger op het Mediapark in Hilversum. Bijna elke dienst wordt hij wel gevraagd om een foto. “Het is wel gek hoor. Want in Hilversum op het Mediapark gebeurt genoeg natuurlijk. Daar zijn heel veel programma’s. Dus ik sta ook bij VI. Bij Andy van der Meijde, bij Johan Derksen. De mensen die in het publiek zitten zijn voetbalmensen. Daarvan moeten wij de legitimatie checken. En elke dienst sta ik zelf wel foto’s te maken om vervolgens de mensen naar binnen te begeleiden. Dus ergens is het wel leuk dat je herkend wordt, want dat betekent dat je ook iets goeds hebt gedaan. Maar soms is het ook wel anders. Ik ben toch aan het werk. Even schakelen. Dan ben ik nog die oud-voetballer.”

