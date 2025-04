‘Bondscoach Van Marwijk wilde me live op televisie een hoek geven’

Het had niet veel gescheeld, of Bert van Marwijk had Hugo Borst live op televisie een klap in zijn gezicht gegeven, zo vertelt laatstgenoemde in gesprek met het Algemeen Dagblad. De schrijver was in 2009 dermate vervelend in een uitzending met de toenmalig bondscoach van Oranje, dat de keuzeheer zich nog maar net kon inhouden.

In 2009 was Borst een vast gezicht bij Studio Voetbal. In een uitzending, waar toenmalig bondscoach Van Marwijk te gast was, kreeg de analist het flink aan de stok met de trainer. “Ik noemde hem met veel dedain ‘jokkebrok’ op televisie, waarbij ik een onvergeeflijke fout maakte: ik verraadde mijn bron”, blikt Borst terug op het ‘dieptepunt’ uit zijn carrière in de voetbaljournalistiek.

Gedurende de uitzending kwam Wesley Sneijder ter sprake, aangezien de voormalig middenvelder zijn leven als prof niet altijd even serieus nam. “Iets wat toen echt een item was in de boezem van Oranje”, weet Borst nog, die de 134-voudig international onder meer een ‘gevaar’ noemde. “Toen de discussie steeds meer verhit raakte, en Van Marwijk bleef ontkennen, riep ik uit: ‘zelfs je perschef Jansma zegt het!’”

Met die ‘oerstomme’ opmerking haalde Borst de woede van Kees Jansma én Van Marwijk op zijn hals. “Bert heeft later wel eens gezegd dat hij me echt een hoek had willen geven, live op televisie.” De bondscoach wist zich uiteindelijk in te houden. “We hebben het later uitgesproken, maar ik ben er nog steeds niet trots op”, besluit Borst.

