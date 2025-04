Bergwijn blaast vete met Koeman nieuw leven in

is teleurgesteld in de manier waarop Ronald Koeman hem heeft afgeserveerd bij Oranje, zo vertelt hij in gesprek met CONVO Talkshow. De aanvaller van Al-Ittihad is van mening dat de bondscoach hem had kunnen bellen, in plaats van hem publiekelijk door het slijk te halen.

Bergwijn maakte afgelopen zomer op de slotdag van de transferperiode de overstap van Ajax naar Al-Ittihad. De buitenspeler, die even daarvoor nog met Oranje op het Europees kampioenschap actief was, vergooide daarmee zijn kansen op een toekomstige selectie voor de nationale ploeg, zo maakte Koeman direct duidelijk. “Het is wel duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert”, stelde de bondscoach. “Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel.” Wat volgde was een hoop moddergooien tussen de keuzeheer en de aanvaller.

Inmiddels heeft Bergwijn er alweer bijna een seizoen op zitten in Saudi-Arabië, waarin hij goed heeft gepresteerd. In 21 duels kwam de aanvaller tien keer tot scoren en leverde hij zes assists. Toch is hij nog altijd niet in beeld bij Oranje. “Het raakte me wel, man”, geeft de 35-voudig international toe bij CONVO Talkshow. “Waarom zo op tv? We hebben echt lang samengewerkt; misschien had hij me ook kunnen bellen, misschien vindt hij dat ik hem moest bellen voordat ik die stap maakte.”

Kritiek Koeman onterecht

Bergwijn blijft er dan ook bij dat hij de kritiek van Koeman op de Saudi Pro League onterecht vindt. “Als we eerlijk zijn en je kijkt met wat voor spelers ik speel, tegen wat voor spelers ik speel, je weet toch, dat doet echt niet onder voor de Eredivisie.” De oud-Ajacied geeft aan om één reden teleurgesteld te zijn in Koeman. “Ik werd gewoon live op tv afgebrand. Hij zei iets van dat het alleen voor het geld was.” Ging het Bergwijn dus niet enkel om zijn salaris? “Nee man, ik was er ook gewoon klaar mee bij Jaxie (Ajax, red.). Het was goed voor beide kampen.”

Ook de uitspraak van Koeman dat Bergwijn ergens anders naartoe had kunnen gaan of bij Ajax had kunnen blijven, viel verkeerd bij de aanvaller. “Jij weet niet wat er achter de schermen is gebeurd, hoe ik me voel en hoe ik bij Ajax erin zit. Waarom zeg je zoiets? Natuurlijk, het bedrag is lekker, maar zou hij dat niet doen dan?”, besluit hij.

