Nederlander van 80 miljoen euro flirt openlijk met toptransfer

sluit een zomers vertrek bij RB Leipzig niet uit. De 21-jarige spelmaker heeft ‘veel dromen’ en die kent de club ook, verzekert hij aan Sky. Voordat een transfer eventueel ter sprake komt, wil Simons eerst echter het seizoen goed afsluiten met Leipzig en bij het Nederlands elftal.

“Ik ben een jonge speler, ik heb veel dromen, en de club weet dat ook”, vertelt Simons aan journalist Florian Plettenberg. “Maar op dit moment is het allerbelangrijkste dat ik goed speel in de komende wedstrijden. Daarna volgen de interlands, en daarna gaan we om de tafel en kijken we wat er gebeurt.” Het Bundesliga-seizoen eindigt op zaterdag 17 mei. Oranje speelt WK-kwalificatiewedstrijden op 7 juni (tegen Finland) en 10 juni (tegen Malta).

Artikel gaat verder onder video

Het contract van de aanvallende middenvelder annex linksbuiten loopt in de zomer van 2027 af. Leipzig kan dus een forse transfersom eisen; volgens Sky wil de club minstens tachtig miljoen euro ontvangen. In januari van dit jaar betaalde Leipzig vijftig miljoen euro aan Paris Saint-Germain om Simons definitief in te lijven na een verhuurperiode. Dat bedrag kan met bonussen oplopen tot tachtig miljoen.

Simons was vorige week nog goed voor een belangrijke dubbelslag tegen VfL Wolfsburg (2-3 zege) en staat dit seizoen in totaal op 10 goals en 6 assists in 29 officiële wedstrijden. Aan belangstelling voor hem is geen gebrek: Liverpool, Manchester United, Chelsea en Arsenal zouden wel oren hebben naar zijn komst.

Mogelijk speelt het behalen van Champions League-voetbal met RB Leipzig ook nog een rol voor Simons. Na 30 speelronden staat de club op de vierde plaats, met een kleine voorsprong op nummer vijf SC Freiburg (één punt) en nummer zes 1. FSV Mainz (twee punten). Een topvierklassering is vereist om het miljardenbal in te gaan.

Doet Xavi Simons er goed aan om RB Leipzig te verlaten? Laden... 45.5% Ja 54.5% Nee 11 stemmen

