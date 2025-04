Nachtmerrie Neymar komt uit: Santos vreest voor ergst mogelijke scenario

komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor zijn club Santos. De 33-jarige vleugelaanvaller heeft vrijdagavond in het duel met Atlético Mineiro een dijbeenblessure opgelopen. De Braziliaanse club meldt wel dat het om een andere spierblessure gaat dan de kwetsuren waar Neymar in het verleden mee te maken had.

Neymar keerde eind januari terug bij Santos en speelde afgelopen vrijdag zijn honderdste wedstrijd in het stadion van de club. Het had een feestelijke avond moeten worden voor de jubilaris, die met een speciaal rugnummer mocht spelen tegen Atlético Mineiro, maar dat liep totaal anders. Na slechts 34 minuten moest de Braziliaanse rechtspoot in tranen het veld verlaten met een blessure.

LEES OOK: Braziliaanse media smullen van vermeend seksschandaal rond Neymar

Artikel gaat verder onder video

Het lijken gegronde tranen van Neymar, want door de blessure komt hij naar verluidt een kleine twee maanden niet meer in actie. Neymar hoopte zich via Santos weer in de kijker te spelen van zijn voormalige club FC Barcelona. Volgens Spaanse media keerde de linksbuiten terug naar zijn thuisland om weer fit te worden voor een terugkeer op de Europese velden.

LEES OOK: Neymar maakt werkelijk schitterend doelpunt en komt dan met fraai gebaar naar Memphis Depay

FC Barcelona heeft twee voorwaarden voor terugkeer Neymar

FC Barcelona stelde twee belangrijke voorwaarden voor een mogelijke terugkeer van Neymar. Allereerst willen de Catalanen geen transfersom betalen voor de 33-jarige aanvaller. Dat zou geen probleem moeten zijn, aangezien Neymar beschik over een aflopend contract bij Santos. De tweede voorwaarde was dat Neymar in Brazilië moest aantonen dat hij fysiek weer in staat is om op het hoogste niveau niveau te kunnen acteren. Door de blessure komt daar nu een streep door.

Sobre NEYMAR JR:



Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de… pic.twitter.com/U6RFOEJ7UA — Santos FC (@SantosFC) April 18, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗