Neymar maakt werkelijk schitterend doelpunt en komt dan met fraai gebaar naar Memphis Depay

Ronald Koeman en Nigel de Jong reisden afgelopen weekeinde af naar Brazilië om in actie te kunnen zien bij Corinthians, maar de Oranje-international begon op de bank en kon tijdens zijn half uur durende invalbeurt geen show opvoeren. Dat deed wél in het shirt van Santos. De voormalig ster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain was op schitterende wijze trefzeker tegen AA Internacional. Hij droeg zijn doelpunt op aan Memphis.

Memphis ruilde het Europese continent september vorig jaar in voor een avontuur in Brazilië. De oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona tekende een contract bij Corinthians en had niet veel tijd nodig om uit te groeien tot publiekslieveling. Memphis wordt op handen gedragen en betaalt het vertrouwen van de achterban terug met doelpunten, assists en mooie acties. Corinthians uitte onlangs nogmaals zijn dankbaarheid richting Memphis door hem het rugnummer 10 te geven. Met dat nummer speelt ook een andere ster achter op zijn shirt, maar dan bij Santos: Neymar.

LEES OOK: Ronald Koeman reist af naar Brazilië voor Memphis, maar moet dan fikse teleurstelling verwerken

De Braziliaan verruilde PSG in de zomer van 2023 voor Al-Hilal, maar zijn avontuur in Saudi-Arabië mondde uit in een gigantische teleurstelling. Neymar kwam door blessureleed amper in actie. Al-Hilal besloot onlangs de samenwerking met Neymar te beëindigen. Hij keerde vervolgens terug bij Santos, de club die hij in de zomer van 2013 verliet voor een avontuur in Europa. Neymar slaagde er in zijn eerste wedstrijden sinds zijn terugkeer nog niet in het verschil te maken, maar heeft de smaak inmiddels te pakken. Zo was hij in de thuiswedstrijd tegen Água-Santa op 17 februari goed voor een doelpunt en een assist. Zondagavond was hij op bezoek bij Inter Limeira opnieuw trefzeker.

Geweldige goal

Nadat Neymar al de assist had verzorgd voor de openingstreffer van Tiquinho Soares, was na een klein half uur zijn moment aangebroken. Op beelden is te horen dat Neymar door de thuisfans werd getrakteerd op een fluitconcert en boegeroep. Hij was daar zichtbaar niet van onder de indruk. Met een hand achter zijn rechteroor spoorde hij de supporters van de tegenpartij juist aan om harder te fluiten. Neymar kreeg hen vervolgens stil door een hoekschop in één keer binnen te schieten. Hij provoceerde de fans vervolgens door met zijn armen over elkaar op het reclamebord plaats te nemen, alvorens op dezelfde manier te ‘juichen’ als Memphis. De Nederlander stopt na een doelpunt een vinger in beide oren en dat is precies wat Neymar deed na zijn treffer tegen Limeira.

- Fans boo Neymar

- Neymar tells them to be louder

- Neymar then scores directly from the corner



GÊNIO!!!!!!!!! 🥶 pic.twitter.com/DantZQeKEK — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 23, 2025 NEYMAR FAZENDO A COMEMORAÇÃO DO MEMPHIS DEPAY pic.twitter.com/BzSyPgS4UD — out of context brasileirão (@oocbrsao) February 23, 2025

Neymar plaatste na de wedstrijd een foto van dat moment op zijn Instagram. Daarin vermeldt hij Memphis, met de tekst: love u bro. Memphis en Neymar zijn goede vrienden van elkaar, zoals onlangs na de ontmoeting tussen Corinthians en Santos ook al duidelijk werd. Neymar kon zijn ploeg in die wedstrijd niet aan een goed resultaat helpen, maar op bezoek bij Limeira kroonde hij zich tot Man of the Match. Hij was op schitterende wijze trefzeker en verzorgde de assists voor de treffers van Tiquinho Soares.

Memphis 🤝🏼 Neymar pic.twitter.com/b2LexBYDuy — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) February 24, 2025

