Verslaggevers en cameraploegen verzamelen zich rond Memphis en Neymar, die een grote show opvoeren

In Europa waren de ogen gericht op de wedstrijden in de tussenronde van de Champions League, in Brazilië keek men reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen Corinthians en Santos. Het betekende een weerzien tussen en . De twee oud-spelers van FC Barcelona onderhouden goede contacten met elkaar na hun avontuur in Frankrijk bij respectievelijk Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain. Afgelopen nacht stonden ze tegenover elkaar. Corinthians en Memphis kwamen als winnaar uit de bus (2-1), maar het opvallendste moment vond pas na het laatste fluitsignaal plaats.

Memphis verbaasde vriend en vijand door afgelopen najaar het Europese continent achter zich te laten en het avontuur in Brazilië aan te gaan. Zijn besluit om voor Corinthians te gaan spelen heeft echter uitstekend uitgepakt. De Nederlander had voor de jaarwisseling met doelpunten en assists een grote rol in de wederopstanding in de competitie. Corinthians bevond zich lang in de gevarenzone, maar met Memphis binnen de lijnen klom de ploeg uiteindelijk naar een plek in de subtop. De Oranje-international speelde tot afgelopen nacht twintig wedstrijden voor Corinthians, waarin hij goed was voor acht doelpunten en vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller kan niet meer stuk bij zijn nieuwe werkgever en dat bleek in de aanloop naar het treffen met Santos, toen zijn club bekendmaakte dat hij met een nieuw rugnummer zou gaan spelen. Memphis droeg in eerste instantie het shirt met nummer 94 achterop, maar draagt sinds de kraker tegen Santos nummer 10. Dat maakte de wedstrijd van afgelopen nacht al helemaal bijzonder, want bij de tegenstander stond een andere grote naam met dat nummer binnen de lijnen. Neymar keerde onlangs terug bij Santos, de club die hij in de zomer van 2013 inruilde voor FC Barcelona en daarmee begon aan zijn Europese avontuur. Dat bracht hem na periodes bij FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Al-Hilal terug in zijn geboorteland.

Belangrijke rol voor Memphis

De terugkeer van Neymar werd groots aangekondigd, maar het is na drie wedstrijden in de Campeonato Paulista nog wachten op zijn eerste treffer. Daar kwam op bezoek bij Corinthians en Memphis geen verandering in. Neymar was na een klein halfuur dicht bij zijn eerste treffer sinds zijn rentree in Brazilië, maar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Hugo Souza. Het stond op dat moment al 1-0 voor Corinthians, dat via Yuri Alberto na zeventien minuten de score had geopend. Alberto verdubbelde vlak voor de rust de voorsprong op aangeven van Memphis. De Nederlander controleerde de bal fraai met de borst en legde ‘m vervolgens panklaar voor Alberto, die met het hoofd kon toeslaan.

Esse gol não dá, absurdo em níveis colossais.



Garro 8, Yuri Alberto 9, Memphis Depay 10.



🎥 Cris Sevieri pic.twitter.com/UxYVpquOuQ — ruan.🩸 (@ruanrlx) February 13, 2025

Voor Neymar zat de wedstrijd er na 68 minuten al op. Santos kwam elf minuten voor tijd nog wel terug tot 2-1, maar een gelijkmaker zat er niet in. Corinthians en Memphis boekten zodoende hun tweede zege op rij. Na afloop was het tijd voor de grote Memphis- en Neymar-show. De twee zochten elkaar op en blijken nog altijd zeer goede vrienden van elkaar te zijn. Cameraploegen en verslaggevers haasten zich naar de rand van het veld om het moment tussen Memphis en Neymar vast te leggen. De aanvallers spraken met elkaar, ruilen hun schoenen met elkaar en deden ook nog een shirtjeswissel.

Bekijk de samenvatting van de ontmoeting tussen Corinthians en Santos hier.

Neymar & Depay having a chat after the match & exchanging shirts 🔟✨ pic.twitter.com/yMg21N57S5 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) February 13, 2025 Neymar and Memphis Depay swapped shirts and boots after Corinthians vs. Santos ❤️



Ex Barcelona players supporting each other 🤝 pic.twitter.com/l2CcCY5vnS — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2025 Can’t put it into words how special this night was…

I need to sleep and process it.

No words for it yet just WOW. #VaiCorinthians — Memphis Depay (@Memphis) February 13, 2025

