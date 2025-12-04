heeft in de nacht van woensdag op donderdag zijn eerste hattrick in drie jaar tijd gemaakt. De aanvaller nam alle goals van Santos op bezoek bij Juventude voor zijn rekening, waardoor zijn ploeg zo goed als zeker degradatie heeft voorkomen.

Santos speelde in de nacht van woensdag op donderdag een uitwedstrijd bij Juventude. Waar Neymar eerst als twijfelgeval gold bij de bezoekers, kon hij toch aan de aftrap verschijnen. Na een goal en een assist afgelopen weekend tegen Sport Recife (3-0) was de 33-jarige buitenspeler weer van groot belang voor Neymar in de strijd tegen degradatie. Bij Juventude maakte de Braziliaan binnen zeventien minuten een hattrick.

In de 56ste minuut maakte Neymar zijn eerste van de avond, na een goede combinatie met Guilherme. Negen minuten later was hij weer trefzeker, ditmaal na een counter op aangeven van Igor Vinícius. In minuut 73 mocht de aanvaller aanleggen vanaf de strafschopstip en voltooide hij zijn hattrick. Het was zijn eerste sinds april 2022, toen hij namens Paris Saint-Germain drie keer scoorde op bezoek bij Clermont Foot.

Door de zege is Santos bijna zeker van handhaving. De ploeg van Neymar staat met nog één duel te spelen op de veertiende plaats met 44 punten, twee punten meer dan nummer zeventien Vitoria, dat op de bovenste degradatieplaats staat. In het gat daartussen staan Ceara en Fortaleza nog met allebei 43 punten. Mocht Santos de laatste wedstrijd, thuis tegen nummer drie Cruzeiro, verliezen, kan de club alleen nog degraderen als Vitoria en Fortaleza winnen en Ceara (dat een beter doelsaldo heeft) minstens een punt pakt. Ook nummer achttien Internacional kan bij een zege nog in punten gelijk komen met Santos, maar die club heeft een doelsaldo van -15 ten opzichte van dat van -8 van de club van Neymar.