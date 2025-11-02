zorgde zaterdagavond voor spektakel gezorgd in Brazilië. De vedette van Santos probeerde in het duel met Fortaleza te scoren met een zeldzaam trucje: een paradinha (haperende aanloop) bij een vrije trap. De vrije trap leverde net geen doelpunt op, maar wel wereldwijde aandacht. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 in de Vila Belmiro, in de 31e speelronde van het Campeonato Brasileiro.

Het opmerkelijke moment vond plaats in de blessuretijd. Neymar stapte aan voor een vrije trap op een kansrijke positie en stopte halverwege zijn aanloop – een beweging die hij vijftien jaar geleden al beroemd maakte bij penalty’s. De 33-jarige aanvaller plaatste de bal vervolgens beheerst richting de hoek, maar zag doelman Brenno van Fortaleza redding brengen. De keeper voorkwam daarmee dat Santos alsnog de overwinning pakte.

Neymar maakte in dit duel zijn rentree na ruim zes weken blessureleed. Trainer Juan Pablo Vojvoda bracht hem in na 67 minuten en de publiekslieveling liet meteen zijn stempel achter. Bij de gelijkmaker was hij aangever: zijn voorzet werd door verdediger Adonis Frías binnengekopt. Het was zijn eerste doelpuntbijdrage sinds 14 september, toen hij geblesseerd uitviel.

Voor Santos betekende het gelijkspel een gemiste kans in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit São Paulo blijft zestiende met slechts twee punten voorsprong op de gevarenzone. Fortaleza, dat als derde slechtste uitploeg van de competitie te boek staat, blijft achttiende en moet blijven vechten om lijfsbehoud.