De jubileumwedstrijd van bij Santos eindigde in een deceptie. De 33-jarige Braziliaanse superster speelde zijn honderdste wedstrijd in Vila Belmiro, het thuisstadion van Santos, maar moest al in de eerste helft geblesseerd het veld af. Neymar was in tranen.

Neymar brak in 2009 door bij Santos in het Braziliaanse São Paulo. In 2013 verkaste hij naar FC Barcelona, om vervolgens via Paris Saint-Germain en Al Hilal in 2025 terug te keren bij zijn oude liefde. Neymar wordt al zijn hele carrière ernstig geplaagd door blessureleed.

Santos speelde vannacht een bijzondere wedstrijd in de Serie A, tegen Atletico Mineiro. Neymar stond voor de honderdste keer op het veld in Vila Belmiro. Voor de gelegenheid kreeg de duurste speler aller tijden niet zijn vertrouwde nummer 10, maar 100 op zijn rug.

Na 27 minuten stond het al 2-0 voor Santos en leek de jubileumwedstrijd niet meer stuk te kunnen. Toch ging het mis voor de duurste speler aller tijden. Neymar, die net was teruggekeerd van een blessure, ging in minuut 34 op de grond zitten. De nieuwe blessure bezorgde de goede vriend van Memphis Depay tranen in de ogen toen hij het veld afliep. Santos won uiteindelijk desondanks met 2-0.

