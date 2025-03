Braziliaanse media smullen van vermeend seksschandaal rond Neymar

en zijn vriendin Bruna Biancardi zijn in verwachting van een baby, maar de aanvaller zou onlangs ook in bed zijn beland met twee andere vrouwen. Een van die vrouwen claimt nu zelfs zwanger te zijn. Neymar ontkent betrokkenheid, maar de Braziliaanse media smullen van de geruchten.

De Braziliaanse escort Nayara Macedo vertelde tijdens het videobellen met vrienden dat ze zwanger is. De beelden van het gesprek doken online op, waarna haar verhaal viraal ging. Ze beweert dat ze onlangs met Neymar naar bed ging tijdens een gigantisch feest op een boerderij, waar naar verluidt zo’n twintig prostituees aanwezig waren.

Artikel gaat verder onder video

In een video op Instagram houdt de 21-jarige Macedo een positieve zwangerschapstest omhoog. "Mijn menstruatie had twee dagen geleden moeten komen, maar dat is niet gebeurd", zegt ze. "Mijn leven is een grap. Iedereen lacht me uit, en weet je wat? Prima. k heb die test gekocht, ik dacht eigenlijk dat hij negatief zou zijn. Goede God, als je dit leest… Eén week zwanger."

© Imago

Het feest waar het allemaal gebeurde, zou hebben plaatsgevonden in het buitenverblijf van de Braziliaanse politicus en ingenieur Rafael Motta. Macedo verscheen later in een bekend roddelprogramma op de Braziliaanse tv-zender SBT, waar ze vertelde dat ze samen met een andere vrouw seks had met Neymar tijdens het feest.

Ze beweert dat ze 20.000 reais (ruim 3200 euro) kreeg om met de aanvaller naar bed te gaan. Neymar, die al drie kinderen heeft, ontkent de verhalen en zegt dat zijn helikopter daar stond omdat hij hem aan een vriend had uitgeleend. Macedo's volgers zijn ook niet bepaald mild en beschuldigen haar ervan alleen op Neymar’s geld uit te zijn.

Maar Macedo sloeg fel terug: "Ik kan prima voor mezelf zorgen, en ik heb echt geen alimentatie nodig. Een kind krijgen is geen grap. En laten we iets duidelijk maken: niemand weet wie de vader is, behalve ik. Respecteer dat alsjeblieft een beetje."

Eerder seksschandaal