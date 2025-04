Koeman komt met duidelijk oordeel over Farioli en Ajax

Het aantrekkelijke veldspel van het Nederlands elftal in het Nations League-tweeluik met Spanje doet bondscoach Ronald Koeman goed. Hij kreeg de laatste jaren regelmatig het verwijt dat hij zijn elftallen te behoudend liet spelen. In een interview met de NOS trekt Koeman de vergelijking met trainer Francesco Farioli van Ajax.

Ondanks de uitschakeling in de Nations League waren er voor het Nederlands elftal voldoende aanknopingspunten na het tweeluik met Spanje van vorige maand. Tweemaal bleek Oranje een taaie tegenstander: beide wedstrijden werden gelijkgespeeld en pas na strafschoppen moest Oranje het onderspit delven. Nederland was gewaagd aan de regerend Europees kampioen en liet aantrekkelijk veldspel zien.

“Natuurlijk wil ik ook dat mijn elftallen goed en aantrekkelijk spelen, op de Nederlandse manier”, vertelt Koeman. “Maar ik heb ook altijd wel respect voor coaches die het maximale eruit halen, want daar gaat het om.” Hij wijst bijvoorbeeld naar Farioli, die gedurende het seizoen veel kritiek incasseert vanwege de behoudende speelstijl van Ajax.

Koeman: 'PSV heeft een beetje gefaald'

“Ik begrijp best dat mensen wat vinden van de manier waarop het gebeurt bij Ajax. Maar ik vind het ontzettend knap wat daar tot stand is gekomen met een nieuwe trainer. Natuurlijk kan het altijd leuker of beter, maar ze gaan wel gewoon kampioen worden”, aldus Koeman, die daarna de vraag krijgt of PSV heeft gefaald. “Een beetje wel. Want PSV heeft veel punten verspeeld die normaal gesproken niet mogen met de selectie die ze hebben.”