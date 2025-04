Memphis Depay wil over 461 dagen zijn allergrootste droom laten uitkomen

vocht zich de laatste periode weer terug in het Nederlands elftal en zit boordevol ambitie, zo blijkt. In een interview met France Football laat de aanvaller weten wereldkampioen te willen worden met Oranje in 2026.

Tijdens zijn periode zonder club, maar ook de eerste maanden bij Corinthians, kwam Memphis niet in de plannen van bondscoach Ronald Koeman voor. De spits moest eerst fit worden en wedstrijdritme opdoen, voordat hij weer mocht aansluiten bij Oranje. Mede door het gebrek aan veel goede spitsen in Nederland, was Memphis in maart gelijk weer basisspeler in het tweeluik tegen Spanje. De 31-jarige spits was wat zoekende, maar schoot wel een penalty binnen.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de uitschakeling in de Nations League tegen La Furia Roja heeft de aanvaller veel vertrouwen in zijn ploeg. Dat blijkt uit een interview met France Football. Zo zegt Memphis namelijk: "Mijn laatste droom als speler? Het WK winnen." Volgend jaar krijgt Memphis hoogstwaarschijnlijk zijn laatste kans om de grootste landentitel ter wereld binnen te halen. In 2030 is de oud-speler van PSV namelijk 36 jaar oud, dus moet het in Canada, Mexico en de VS gebeuren. Over 461 dagen staat de WK-finale op de planning: die wordt gespeeld op 19 juli 2026 in New York of New Jersey.

Kenneth Perez wil 'Bruno Martins Indi-index' beginnen, ESPN-presentator grijpt in

Memphis heeft al eens bijna in de WK-finale gestaan, namelijk in 2014, toen hij deel uitmaakte van de Oranje-selectie van Louis van Gaal. Argentinië was in de halve finale na strafschoppen uiteindelijk te sterk. "We waren toen heel dichtbij", baalt Memphis nog wat na. Verder hoopt de markante aanvaller ook toekomstige voetballers te blijven inspireren. "Ik wil ze blijven laten zien hoe belangrijk het is om jezelf te zijn, op het veld maar ook daarbuiten. Wees zelfverzekerd, denk niet na over hoe andere mensen over je oordelen en wees jezelf."

