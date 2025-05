Derksen: 'Hij hielp Ajax naar de gallemiezen en zijn vrouw vult ordinair haar zakken'

Johan Derksen haalt uit naar voornalig Ajax-commissaris Pier Eringa en zijn vrouw Renate Eringa. De analist van Vandaag Inside stelt dat Eringa ‘Ajax naar de gallemiezen heeft geholpen’ en dat zijn vrouw ongegeneerd ‘haar zakken vult’ met een dikbetaalde baan als NOS-directeur.

Derksen onderbreekt dinsdag de uitzending van Vandaag Inside om zijn punt te kunnen maken. “Wilfred, zouden we het misschien even over de familie Eringa kunnen hebben?”, vraagt hij aan presentator Wilfred Genee. “Meneer is zo publiciteitsgeil en heeft Ajax naar de gallemiezen geholpen; mevrouw zit haar zakken op een ordinaire manier hier op het Mediapark te vullen.”

Artikel gaat verder onder video

Pier Eringa werd op 14 maart 2023 benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Hij trad per 2 oktober 2023 al af. Hij was toen na directeur voetbalzaken Sven Mislintat het tweede 'slachtoffer' van de crisis waar Ajax zich in bevond. Eringa werd onder meer bekritiseerd omdat hij Mislintat grotendeels zijn gang liet gaan en de directeur niet schorste hangende het externe onderzoek naar de transferactiviteiten bij Ajax. De club zou Eringa uiteindelijk decharge hebben verleend, waardoor hij niet hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de chaos.

LEES OOK: Derksen haalt keihard uit: 'Dieptepunt in zijn carrière, groot onrecht!'

© Imago

Ophef over salaris Renate Eringa bij NOS

Vorige week domineerde zijn vrouw Renate het nieuws. RTL Nieuws berichtte dat ze vorig jaar een salaris van 28.800 euro per maand ontving als interim-directeur. Dat leidde tot interne spanningen bij de NOS en ook enkele Kamerleden spraken zich erover uit. Doordat ze als zelfstandige is aangenomen op interim-basis, kon ze meer verdienen dan het salarisplafond voor een NOS-bestuurder, dat in 2024 is vastgesteld op 233.000 euro per jaar. Na de ophef over haar salaris besloot Eringa om de komende maanden zonder beloning te werken.

“Berouw komt na de zonde”, zegt mediakenner Tina Nijkamp in de uitzending van Vandaag Inside. “Het is natuurlijk van de zotte wat hier aan de hand is. Dit bedrag staat in het NOS-jaarverslag, dat is verplicht, en zo is het bekend geworden. Ik heb het gepubliceerd op mijn Instagram, waarna RTL Nieuws erin is gedoken. Hoe kan het dat iemand zoveel geld verdient van ons belastinggeld? De woordvoerder van de NOS zegt dat het mag volgens de wet, maar er is ook nog zoiets als moraliteit. Deze vrouw heeft gewoon haar zakken gevuld. Drieënhalve ton op jaarbasis voor een interim-baan bij de NOS! Als omroepdirecteur. Je bent geen hartchirurg.”

Derksen reageert: “Als de NOS mij dat bedrag biedt, wil ik daar misschien ook wel werken. Maar er is een raad van commissarissen of een bestuursraad die dat heeft aangeboden.” Volgens Nijkamp valt Eringa zelf ook ‘wel wat’ te verwijten. “Ik had het niet gedaan. Niet bij de publieke omroep. Wel bij een commerciële zender – dan had ik gezegd: ‘Geef mij maar zeven ton.’ Maar bij een publieke omroep werk je ook omdat je hart hebt voor de zaak. Het is toch belachelijk dat je meer verdient dan de minister-president voor het runnen van een omroepje? Het is niet eens een zender! Het is een gedeelte van een zender”, aldus de voormalig programmadirecteur van SBS6.

VIDEO - Johan Derksen grapt: 'Niemand weet waardoor die heup gebroken is, maar ik wel...'

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen (76) hint naar carrièreswitch 🔗

👉 Enorme opluchting voor Johan Derksen: 'Euforisch heet dat dan, hè?'🔗

👉 Johan Derksen ontvangt woedend telefoontje na uitspraak bij Vandaag Inside 🔗

👉 Sylvie Meis slaat keihard terug naar Derksen, 'zeer gemene reacties' op YouTube 🔗

👉 Johan Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside 🔗