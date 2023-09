Pier Eringa stapt op bij Ajax na pijnlijke boodschap van bestuursraad

Pier Eringa heeft besloten terug te treden als lid en voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. Dat meldt de club in een persbericht. Eringa draagt de komende dagen zijn werkzaamheden over en treedt formeel per 2 oktober 2023 af, hij werd op 14 maart 2023 benoemd.

Eringa reageert op de website van Ajax: “Juist als het niet goed gaat vind ik dat je er moet staan als toezichthouder. Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt. Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Ik heb me hard ingezet voor de club. Ik blijf Ajax als fan volgen en wens dat de sportieve prestaties snel weer op het bij Ajax gewenste niveau komen.”

Het proces om tot een voltallige samenstelling van de rvc te komen wordt in gang gezet conform de statuten, meldt Ajax. Onlangs vertrok ook Jan van Halst uit de rvc, al was dat vanwege zijn benoeming tot tijdelijk algemeen directeur. Ajax heeft het voornemen uitgesproken dat Van Halst na de komst van Alex Kroes terugkeert in de rvc.

Eringa is na directeur voetbalzaken Sven Mislintat het tweede 'slachtoffer' van de crisis bij Ajax. Hij werd onder meer bekritiseerd omdat hij Mislintat grotendeels zijn gang liet gaan en de directeur niet schorste hangende het externe onderzoek naar de transferactiviteiten bij Ajax.

Opvallend genoeg was Eringa maandag in een interview met het Financieele Dagblad nog dat hij niet dacht aan opstappen. "In de chaotische fase waarin we zitten is het belangrijk dat er bestuurlijke rust is en continuïteit. Wat los je op met het wegsturen van de rvc", zei hij toen. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf kreeg hij van de bestuursraad echter de keuze: zelf opstappen of weggestuurd worden.