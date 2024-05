Potter belde Ajax om twee redenen af, oude bekende komt opnieuw in beeld

Graham Potter heeft Ajax donderdagavond om twee redenen afgebeld, schrijft clubwatcher Mike Verweij vrijdagochtend in De Telegraaf. Zowel op financieel vlak alsmede omtrent de invulling van de staf konden - of wilden - de Amsterdammers niet aan de eisen van de Engelsman voldoen. Door het afketsen van de deal verlegt Ajax de aandacht opnieuw naar de andere twee kandidaten op de lijst: oude bekende Erik ten Hag én de Italiaan Francesco Farioli.

Tot donderdagavond had technisch directeur Alex Kroes nog 'goede hoop' dat Potter op korte termijn als nieuwe hoofdtrainer zou kunnen worden gepresenteerd, weet Verweij, "omdat de voormalig coach van Chelsea bereid was financieel water bij de wijn te doen." Die hoop werd door Potter zelf telefonisch uiteindelijk de grond in gedrukt: "Het verlangde salaris bleek Ajax in de huidige situatie van de club echter nog steeds te gortig."

Daarnaast zou Potter erop gestaan hebben zelf een scout mee te mogen nemen naar Amsterdam. "Hetgeen voor de Amsterdammers onbespreekbaar was", schrijft Verweij op basis van bronnen rondom de club. "Zij bepalen de invulling van de staf en willen voorkomen dat nogmaals passanten de regie pakken. Een voorstel om opnieuw in gesprek te gaan, werd door Potter afgewezen, omdat de onderhandelingen hem al te lang duurden."

Ten Hag en Farioli

Door het afketsen van de deal met Potter komt voormalig Ajax-trainer Ten Hag, door wiens naam vorige week al een streep werd gezet, alsnog in beeld voor een terugkeer. Reden daarvoor is dat de club niet uitsluit dat Manchester United de trainer, die afgelopen maandag een kansloze 4-0 nederlaag leed op bezoek bij Crystal Palace, alsnog op straat gaat zetten. Omdat niet duidelijk is of dat op korte termijn al gaat gebeuren, zou de 35-jarige Farioli momenteel de beste papieren hebben. De Italiaan staat volgens Verweij open voor Ajax en zit financieel een stuk lager in de boom dan Potter dat deed. Van een akkoord met zowel Farioli als zijn Franse werkgever is echter nog geen sprake.

