'UEFA grijpt in: blunder in Bernabéu krijgt verstrekkende gevolgen voor scheidsrechter Marciniak'

Scheidsrechter Szymon Marciniak is door de UEFA van het openingsduel op het EK voetbal in Duitsland gehaald, melden Poolse media. De arbiter eiste woensdag een negatieve hoofdrol voor zich op door een doelpunt van , in de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid, onterecht af te keuren.

De Ligt dacht in blessuretijd de 2-2 te hebben gemaakt en daarmee een verlenging af te hebben gedwongen, maar kwam bedrogen uit. Marciniak had even eerder namelijk al gefloten vanwege vermeend buitenspel van ploeggenoot Noussair Mazraoui. Door het snelle ingrijpen van de arbiter konden de VAR-beelden niet worden geraadpleegd, ging het doelpunt niet door en plaatste Real zich voor de eindstrijd, waarin Borussia Dortmund de tegenstander zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Het handelen van Marciniak leidde tot woedende reacties uit het Bayern-kamp. De Ligt sprak zelf schande van het optreden van de arbiter, terwijl ook zijn trainer Thomas Tuchel en ploeggenoot Thomas Müller geen goed woord overhadden voor de cruciale ingreep.

Marciniak werd eind april door de UEFA aangewezen als een van de negentien scheidsrechters die op de eindronde van het EK actief zal zijn. Het was zelfs de bedoeling dat de Pool de leiding zou krijgen over het openingsduel, tussen gastland Duitsland en Schotland, dat op 14 juni - uitgerekend - in de Allianz Arena in München wordt gespeeld. De kans daarop is volgens Przeglad Sportowy echter 'nagenoeg nul' na het controversiële optreden van Marciniak in Madrid.

