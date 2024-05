Thomas Müller ziet kwalijk patroon in Madrid: 'Dat gebeurt hier wel érg vaak'

heeft zich in navolging van en zijn trainer Thomas Tuchel bijzonder negatief uitgelaten over het optreden van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München. De leidsman keurde vlak voor tijd - onterecht - de gelijkmakende 2-2 van De Ligt af, waardoor De Koninklijke zich plaatste voor de finale van de Champions League. Müller stipt aan dat dergelijke discutabele beslissingen niet voor het eerst in het voordeel van de Madrilenen vallen.

Een woeste De Ligt sprak na afloop van 'een schande' en Tuchel had het over 'een ramp'. Voor de camera's van het Franse RMC Sport houdt routinier Müller van een 'erg vreemde' beslissing van Marciniak. "Ik weet niet of het buitenspel was, ik heb de beelden niet gezien. En de scheidsrechter ook niet, hij gaf zichzelf de kans niet om dat te doen. Erg vreemd, dat hij zo snel fluit in zo'n situatie. Dat gebeurt wel erg vaak, hier in Madrid."

Artikel gaat verder onder video

Daarmee verwijst de 34-jarige middenvelder naar het seizoen 2016/17, toen beide clubs eveneens in de halve eindstrijd tegenover elkaar stonden. Nadat Real het heenduel in München met 1-2 had gewonnen, stond bij de return in Madrid na negentig minuten dezelfde stand in Bayerns voordeel op het scorebord. Cristiano Ronaldo maakte vervolgens in de verlenging - vanuit buitenspelpositie - de 2-2, waarna Real uitliep naar een 4-2 zege en zich dus plaatste voor de eindstrijd, waarin Juventus met 4-1 werd verslagen.

Thomas Muller says decisions always seem to go against him in Madrid. pic.twitter.com/GjmQhU6cep — Football España (@footballespana_) May 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSG komt na heenduel met Dortmund met verschrikkelijk nieuws: einde seizoen en géén EK

Paris Saint-Germain meldt na de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League heel slecht nieuws.