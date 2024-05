Maarten Wijffels haalt woede van PSV-supporters op zijn hals met gevoelig bericht

Maarten Wijffels heeft zondagmiddag voor boosheid gezorgd bij supporters van PSV. De journalist van het Algemeen Dagblad plaatste op X een bericht over de manier waarop PSV voor de dag kwam tegen RKC Waalwijk, maar wat de sportverslaggever zei schoot bij de nodige supporters in het verkeerde keelgat.

Na een half uur spelen, toen Richonell Margeret RKC Waalwijk op voorsprong had geschoten in het Philips Stadion, besloot Wijffels een bericht op X te plaatsen: "Dan kan je kampioen zijn, maar het is wel te veroordelen dat een aantal PSV’ers echt maar op halve kracht bezig is. Weinig respect voor de belangen onderin de stand", vond de journalist, die het bericht de wereld inslingerde op het moment dat PSV op achterstand stond. Toen de Eindhovenaren weer langszij kwamen, stroomden de reacties van supporters van PSV binnen onder het bericht van Wijffels.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van de kampioen van Nederland begrijpen niet waarom Wijffels een dergelijk bericht, na zo'n goed seizoen van PSV, besluit te publiceren. De journalist heeft daar echter een goed argument voor klaarliggen en ziet qua mentaliteit een verschil tussen PSV en de kampioen van Duitsland, Bayer Leverkusen: "Als je het hebt laten zien dit seizoen, dan trek je het toch nog even door. Ook voor je trainer die zo graag dat record van Johan Cruijff wilde overtreffen. Maar nee, dat zegt ze (spelers PSV, red.) niks. Tja", besluit Wijffels, die PSV de wedstrijd tegen RKC uiteindelijk nog zag winnen met 3-1.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong behoedt Noa Lang op allerlaatste moment voor zeer grof gezang

Het had niet veel gescheeld of Noa Lang had een controversieel liedje richting Feyenoord gezongen tijdens de huldiging van PSV.