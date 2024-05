Matthijs de Ligt loopt leeg na bizarre arbitrale beslissing: ‘Het is een schande, dit is ongelofelijk!’

is pislink na de uitschakeling met ‘zijn’ Bayern München in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. De Duitsers gaven in de slotfase een 0-1 een voorsprong weg, maar dachten in de allerlaatste seconden nog op gelijke hoogte te komen door een goal van De Ligt. Arbiter Szymon Marciniak keurde de treffer onterecht af, zo lijkt het na afloop.

Bayern speelde een diepe bal in de slotfase, die door Noussair Mazraoui werd klaargelegd voor Thomas Müller. Laatstgenoemde kopte de bal door naar Matthijs de Ligt, die de gelijkmaker tegen de touwen leek te schieten. De scheidsrechter had een seconde daarvoor echter al gefloten omdat de grensrechter vlagde voor buitenspel. Het lijkt er echter op dat er van buitenspel geen sprake was.

De Ligt reageert na afloop woedend in een interview: “Ik praatte met Marciniak omdat we allemaal de regels weten… Als het niet duidelijk buitenspel is, dan moet je door laten spelen… Ik vind het een schande”, reageert de Nederlander boos. “De tweede goal van Joselu is ook op het randje van buitenspel, en die liet hij ook terugkijken. waarom doet hij zoiets dan niet bij ons?”, vraagt De Ligt zich hardop af.

