Massale verbazing in Madrid: 'geldig’ doelpunt De Ligt in slotfase afgekeurd

🗣️ - Van der Vaart: "The referee blew the whistle (before De Ligt's goal) WAY TOO QUICK! It made NO SENSE!" pic.twitter.com/oE7CP2UI0e

📸 - Thomas Müller absolutely FURIOUS after the referee decided to blow the whistle before Matthijs de Ligt scored, instead of letting the play go on. pic.twitter.com/fGYwttryuS