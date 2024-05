Eredivisieflop scoort vier keer (!) tegen Real Madrid en kan Pichichi ruiken

heeft zondag namens zijn clubVillarreal maar liefst vier keer gescoord tegen Real Madrid, en nestelt zich daarmee alleen aan kop in de strijd om de Spaanse topscorerstitel. De 28-jarige Noor kon jaren geleden weinig potten breken in de Eredivisie toen hij onder contract stond bij FC Groningen.

In de winterstop van het seizoen 2016/17 maakte de Trots van het Noorden ruim een half miljoen euro over aan Rosenborg BK om Sørloth in te lijven. In de Euroborg wist de spits mede door blessureleed nooit volledig te overtuigen, waardoor hij na zes goals in anderhalf seizoen met een klein verlies werd verkocht aan het Deense FC Midtjylland. Daar hervond hij zijn scoringsdrift en verdiende hij een toptransfer naar Crystal Palace, dat liefst zestien miljoen euro voor hem neertelde. Bij de Londense club werd Sørloth echter ook geen succes, na omzwervingen in België (KAA Gent), Turkije (Trabzonspor) en Duitsland (RB Leipzig, dat hem voor twintig miljoen euro uiteindelijk definitief overnam van Palace) haalde Real Sociedad de Noor in de zomer van 2022 op huurbasis naar Spanje. Namens de Basken zou de spits twaalf keer scoren in LaLiga. Afgelopen zomer telde Villarreal vervolgens tien miljoen euro neer om hem definitief over te nemen van de huidige werkgever van Xavi Simons.

In het shirt van El Submarino Amarillo gaat de 53-voudig Noors international vooralsnog helemaal los. Met nog twee speelronden te gaan vond Sørloth zich met negentien goals terug op de derde plaats in de strijd om de Pichichi, zoals de topscorerstitel in Spanje genoemd wordt. Die positie deelde hij met Real-uitblinker Jude Bellingham (die zondag de hele wedstrijd op de bank gehouden werd door Real-trainer Carlo Ancelotti), terwijl Artem Dovbyk (Girona) met een doelpunt meer in zijn eentje aan kop ging.

Aanvankelijk had Villarreal weinig te vertellen in eigen stadion tegen de Champions League-finalist, die zich reeds verzekerd heeft van de Spaanse landstitel. Na een halfuur spelen was het al 0-2, door goals van Arda Güler en Joselu. Sørloth deed vijf minuten voor rust nog wel wat terug, maar door goals van Lucas Vázquez en een tweede van Güler ging de landskampioen met een afgetekende 1-4 voorsprong de rust in. In het eerste kwartier na rust wisten de thuissupporters echter niet wat ze meemaakten, toen Sørloth de stand met nóg eens drie treffers gelijktrok tot 4-4. Dat zou uiteindelijk ook de eindstand blijken.

Volgende week, tijdens de laatste speelronde, kan Sørloth zich definitief verzekeren van de topscorerstitel. Met zijn club, die dit seizoen door het gelijkspel tegen Real naast Europees voetbal grijpt, gaat hij dan op bezoek bij middenmoter Osasuna. Nummer twee Dovbyk krijgt met Girona, dat al zeker is van een Champions League-ticket, bezoek van degradant Granada en moet een achterstand van drie goals zien goed te maken. Bellingham, de nummer drie met vier doelpunten minder, moet hopen op speelminuten tegen subtopper Real Betis om zich nog te kunnen mengen in de strijd om de Pichichi.

😱😱😱Alexander Sørloth NELER YAPIYORSUN ! pic.twitter.com/JcZIBQzxsU — S Sport (@ssporttr) May 19, 2024

