Royston Drenthe ziet onevenaarbare prestaties Ronaldo in Madrid: ‘Het kan, maar ik zie het niet gebeuren’

denkt dat wat heeft neergezet bij Real Madrid nooit meer geëvenaard zal worden. Ook vertelt hij over de periode nadat de Portugees de overstap maakte naar de Spaanse hoofdstad.

“Wat Cristiano Ronaldo heeft gepresteerd bij Real Madrid, dat gaat niemand meer evenaren”, geeft Drenthe aan in gesprek met Voetbal International. “Het kan, maar ik zie het niet gebeuren.” Het lijkt erop dat Kylian Mbappé deze zomer de overstap naar Madrid gaat maken, maar ook van hem verwacht de voormalig voetballer niet zo veel als Ronaldo heeft laten zien.

“Mbappé is een goede voetballer, maar Cristiano was op dat moment niet normaal”, gaat hij verder. “Wij, als ‘grote spelers’ van Madrid, deden het loopje van Cristiano op de trainingen als we vrije trappen gingen oefenen voordat hij naar ons toe kwam. We moesten daar op een gegeven moment mee stoppen, want we wilden hem niet het gevoel geven dat we hem nadeden.”

Voordat Ronaldo naar Real Madrid kwam, deed Drenthe het loopje van de Portugees vooral samen met Sergio Ramos na. “Wesley (Sneijder, red.), Guti, Sergio Ramos en ik, we trainden sowieso altijd op vrije trappen na de training. Af en toe als Sergio Ramos en ik aan het kloten waren met elkaar, deden we het Cristiano-loopje. Maar toen speelde hij bij ons dus ineens deed niemand het meer”, vertelt hij lachend.

