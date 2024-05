Jack van Gelder geeft Koeman bizarre suggestie: analist ziet aanvaller als linksback fungeren op EK

Jack van Gelder heeft zich woensdagavond, tijdens de uitzending van De Oranjezomer, uitgelaten over de definitieve selectie van Oranje voor het EK in Duitsland. Ronald Koeman maakte ‘zijn’ 26 namen bekend, en kan rekenen op begrip van de analist. Van Gelder komt vervolgens met een opmerkelijke uitspraak over Cody Gakpo.

“Het is opvallend dat Ian Maatsen is afgevallen, maar ik kan het me aan de andere kant wel voorstellen op de manier hoe Koeman het uitlegt. Ik heb in 2014, voorafgaand aan het WK, met Louis van Gaal gesproken. Toen had hij ook problemen in de achterhoede en ging met vijf verdedigers spelen”, begint Van Gelder. “Toen zei ik: zo’n Dirk Kuyt, zou best aan die zijkant kunnen spelen”, gaat de analist verder.

Hélène Hendriks weet niet wat ze hoort. “Wacht even! Ga jij nou zeggen dat je Van Gaal hebt getipt om Kuyt als back te gebruiken?”, reageert de presentatrice met volle verbazing. “Nee, nee. Toen ging het over de linksachterpositie”, lacht Van Gelder.

“Als je nú wat aanvallender wil spelen, komt hij op een gegeven moment misschien wel Gakpo aan die zijkant. Nathan Aké en Micky van de Ven zijn wat meer verdedigend ingesteld”, gaat hij verder. De kans dat Koeman voor deze optie kiest, lijkt onwaarschijnlijk klein. De bondscoach koos er namelijk voor om Maatsen, die het eveneens moet hebben van zijn aanvallende kwaliteiten, niet mee te nemen naar het EK.

