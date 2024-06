PSV gaat Ajax extreem gevoelige tik uitdelen met aanstaande transfer

PSV is dicht bij het aantrekken van Sean Steur, zo weet Ajax Showtime. De zestienjarige middenvelder, die wordt gezien als toptalent op De Toekomst, lijkt de overstap te gaan maken van Ajax naar PSV.

Eerder deze week werd al duidelijk dat PSV hengelt naar de komst van Steur. De overstap lijkt zich in een stroomversnelling te bevinden. De pogingen van Ajax om Steur te behouden zijn onsuccesvol gebleken en het lijkt erop dat het gat tussen de beide partijen te groot is om te overbruggen.

De talentvolle middenvelder speelde afgelopen seizoen voornamelijk voor het Onder 17-elftal van Ajax, waar hij nette cijfers kon overleggen. In 26 wedstrijden kwam het tweebenige talent tot zeven treffers en leverde hij ook zeven keer een assist af. Ook speelde hij vier duels in Onder 18, maar daarin was hij niet bij doelpunten betrokken.

Steur hoort gezien zijn leeftijd eigenlijk nog in de Onder 16 te spelen, maar heeft dus ervaring in hogere jeugdelftallen en werd aan het eind van vorig seizoen zelfs beloond met zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen Jong AZ.

Toch is de zevenvoudig international van Oranje Onder 16 niet overtuigd geraakt van een langer verblijf bij Ajax. Hij is op weg naar Eindhoven, waar hij zijn broer Roy kan vergezellen in de jeugdopleiding van PSV. Roy Steur stapte in 2023 over van Bayer Leverkusen naar PSV, maar heeft ook een verleden bij Ajax: tussen 2015 en 2021 speelde hij voor de Amsterdammers.

