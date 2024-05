‘PSV zet aanval in en hoopt toptalent van Ajax binnen te hengelen’

PSV wil Ajax beroven van de 16-jarige Sean Steur. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad woensdagavond op X. De centrale middenvelder kwam afgelopen seizoen uit voor het Onder 17-elftal van de Amsterdammers.

Volgens Elfrink hoopt PSV Steur deze zomer op te pikken uit Amsterdam. De talentvolle middenvelder speelde afgelopen seizoen voornamelijk voor het Onder 17-elftal van Ajax, waar hij nette cijfers kon overleggen.

In 26 wedstrijden voor Onder 17 kwam het tweebenige talent tot zeven treffers en leverde hij ook zeven keer een assist af. Ook speelde hij vier duels in Onder 18, maar daarin was hij niet bij doelpunten betrokken. Aan het einde van het seizoen werd hij beloond voor zijn ontwikkeling met zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen Jong AZ.

PSV probeert een talent uit de opleiding van Ajax op te pikken en hengelt naar de diensten van middenvelder Sean Steur (16). Later meer daarover. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 29, 2024

