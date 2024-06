Koopmeiners doet aankoop van 1.825.000 euro en krijgt toestemming van gemeente

is de eigenaar van een nieuwe woning in Alkmaar. De middenvelder van Atalanta en het Nederlands elftal heeft voor een koopsom van 1.825.000 euro een villa aangekocht, weet de website Bekende Buren. Hij liet er een hypotheek op vestigen van twee miljoen euro.

Het gaat volgens de website om een bijzondere villa: het is namelijk een van de eerste in Nederland die van beton werd gebouwd, aan het begin van de twintigste eeuw. De villa, die op loopafstand ligt van het centrum van Alkmaar, heeft een woonoppervlakte van 304 vierkante meter en telt in totaal acht kamers, waaronder vijf slaap- en twee badkamers.

Koopmeiners heeft meer woningen

Koopmeiners wil nog het nodige werk verrichten aan de woning, want hij zou recent toestemming hebben gekregen van de gemeente om zijn villa uit te breiden en te verduurzamen. Vermoedelijk zal hij er niet zelf gaan wonen. Hij voetbalt in Bergamo en investeert vaker in vastgoed: hij heeft meerdere woningen in zijn bezit in Alkmaar.

