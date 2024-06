Cody Gakpo is duidelijk en weigert loftrompet te steken over Arne Slot

is benieuwd naar Arne Slot als nieuwe trainer, maar weigert op voorhand al de loftrompet te steken over zijn nieuwe trainer. De aanvaller van Liverpool legt tijdens de voorbereiding op het EK in Duitsland aan De Telegraaf uit waarom hij niet te vroeg van stapel wil lopen wat betreft de opvolger van Jürgen Klopp.

"Ik weet het gewoon nog niet, hoe hij als trainer is en ik heb hem nog niet eerder gesproken", legt Gakpo uit tegenover De Telegraaf. De buitenspeler vind het gek om zich dan al uitgebreid uit te laten over zijn nieuwe trainer: "Dan ga ik toch niet zomaar iets roepen? Maar ik weet wel dat hij het ons bij PSV altijd heel moeilijk heeft gemaakt en als een heel goede trainer bekend staat, natuurlijk. Ik denk wel dat zijn visie goed zal passen, anders hadden ze hem niet aangesteld."

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van PSV vervolgt: "Als je praat over verzorgd voetbal en hoog druk, met dat laatste als heel groot kenmerk van ons onder Jürgen Klopp, dan is dat ook iets wat we zeker gewend zijn", zegt de 25-jarige voetballer, die door de komst van Slot mogelijk van zijn multifunctionele rol bij Liverpool kan afkomen. Klopp gebruikte Gakpo vanwege zijn verschillende kwaliteiten op veel posities, maar het voetballen op een vaste positie is voor voetballers over het algemeen prettiger: "Uiteindelijk zal er een keer een gesprek gaan plaatsvinden wat betreft de situatie van iedere speler en wat de plannen zijn", wil Gakpo daarover kwijt.

