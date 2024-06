Erik ten Hag neemt pijnlijk besluit en laat droom van Alejandro Garnacho uiteenspatten

Manchester United laat niet deelnemen aan de Olympische Spelen. Het Olympisch Elftal van Argentinië deed een beroep op de aanvaller, maar zijn club laat hem niet naar het toernooi in Frankrijk gaan.

Het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen vindt plaats tussen 24 juli en 10 augustus. Als Garnacho zou deelnemen, zou hij vermoedelijk nog een vakantie krijgen en daardoor de start van het nieuwe Premier League-seizoen (16 augustus) missen. Manchester United heeft daardoor besloten om Garnacho geen toestemming te geven, meldt TyC Sports.

Zodoende laat trainer Erik ten Hag de droom van Garnacho uiteenspatten: de negentienjarige buitenspeler, die vorige week zaterdag nog scoorde in de gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester City, liet weten zich graag te willen aansluiten bij het Argentijnse Onder 23-team.

Chelsea volgt voorbeeld

Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat Chelsea eenzelfde beslissing zal nemen over Enzo Fernández. De Argentijnse bondscoach Javier Mascherano wil Fernández ook opnemen in zijn selectie, maar hij is onlangs geopereerd aan zijn lies, miste daardoor het slot van het seizoen en neemt deze zomer ook al deel aan de Copa América.

