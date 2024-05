‘Modric wil blijven en buigt zich over contractvoorstel Real Madrid, ook ander icoon kan aanbod verwachten’

gaat ervan uit dat hij binnenkort zijn contract verlengt bij Real Madrid. De Kroaat zou een aanbod van de Spaanse kampioen in overweging hebben en zijn aflopende contract graag verlengen. Naast Modric zouden de Madrilenen ook graag doorgaan met .

Vrijdag kwam al naar buiten dat Modric bereid zou zijn om salaris in te leveren om bij Real Madrid te blijven. De middenvelder heeft namelijk de wens om zijn imposante loopbaan af te sluiten in de Spaanse hoofdstad. Volgens MARCA is de Kroaat momenteel erg dicht bij een verlenging en heeft hij een aanbod van de Madrilenen in overweging. Daarbij is het belangrijk dat hij zich schikt aan zijn nieuwe rol, waarbij hij geen vaste basisspeler is.

Zaakwaarnemer Vladica Lemic vertelt de krant dat het de intentie van Modric is om een jaar bij te tekenen in Madrid. “Real Madrid is de beste club ter wereld en wordt geleid door de beste president in de geschiedenis van het voetbal”, geeft hij aan. “Luka Modric is een Real Madrid-fan die van de club houdt en het als zijn thuis beschouwt.” Mocht de Kroaat daadwerkelijk bijtekenen, is de kans groot dat hij volgend seizoen de aanvoerdersband draagt. Huidige aanvoerder Nacho Fernández loopt namelijk deze zomer uit zijn contract en is van plan Santiago Bernabéu te verlaten.

Naast Modric lijkt ook Kroos langer bij Real Madrid te blijven. De Duitser zou nog geen contractvoorstel hebben ontvangen, maar president Florentino Pérez heeft de middenvelder wel laten weten in ieder geval nog een seizoen met hem door te willen. Voor Kroos was het de vraag of hij zelf wilde aanblijven bij de Madrilenen, maar volgens MARCA staat ook hij nu open voor verlenging.

