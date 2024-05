'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League, zo meldt The Athletic. Als veertien van de twintig clubs voor het voorstel stemmen, zal er vanaf volgend seizoen geen videoscheidsrechter meer zijn op het hoogste Engelse niveau.

Dit seizoen is er in Engeland de nodige kritiek geweest op de VAR na verscheidene grote fouten, waardoor sommige teams en fans twijfelen aan de integriteit voor de competitie. Als gevolg hiervan heeft Wolverhampton Wanderers een officieel voorstel ingediend om de videoscheidsrechter vanaf volgend seizoen af te schaffen in de Premier League, waar de twintig ploegen op het hoogste niveau op 6 juni over zullen stemmen.

“Na vijf seizoenen met de VAR in de Premier League is het tijd om constructief en kritisch te discussiëren over de toekomst ervan”, citeert The Athletic het statement van de club uit de Midlands. “Wij vinden dat we een enorme prijs betalen voor maar een kleine vooruitgang in nauwkeurigheid en dat deze in strijd is met de geest van het spelletje. Daarom moeten we de VAR vanaf seizoen 2024/25 afschaffen.”

Een woordvoerder van de Premier League bevestigt aan het medium dat er gesproken gaat worden over de toekomst van de VAR. “Clubs hebben de mogelijkheid om voorstellen te doen voor bijeenkomsten en we erkennen dat er zorgen zijn over het gebruik van de VAR. Toch blijft de competitie voor het gebruik van de VAR en willen we deze samen met PGMOL (de Engelse scheidsrechtersbond, red.) blijven verbeteren, wat het spel en de fans ten goede komt.”

