Depay geeft opvallende uitleg: spits draagt zweetband niet alleen vanwege zweet

heeft maandagavond na het oefenduel van het Nederlands elftal met IJsland (4-0 zege) voor het eerst uitleg gegeven over de zweetband waarmee hij afgelopen donderdag tegen Canada voor het eerst speelde in Oranje.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS merkte na afloop van de wedstrijd tegen IJsland op dat Depay ‘de gemoederen weer bezighoudt’. “Je weet wel waar ik het over heb, toch?”, vroeg Stekelenburg aan Depay. “Ja, mijn zweetband”, reageerde de spits vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

“Na de wedstrijd tegen Canada liep ik door de mixed zone. Ik heb toen twintig minuten tijd vrijgemaakt voor jullie en geen enkele vraag gekregen over de zweetband”, ging Depay verder.

Stekelenburg wees vervolgens op de reactie van bondscoach Ronald Koeman op de zweetband. Koeman zei na de wedstrijd tegen Canada verrast te zijn geweest door de zweetband die Depay droeg. “Hij wilde niet zeggen waar de zweetband voor diende. Is het gewoon om zweet uit je ogen te houden?”, vroeg Stekelenburg aan Depay.

“Who cares? Who cares?”, reageerde Depay eerst, waarmee hij duidelijk maakte de vraag van de journalist irrelevant te vinden. Depay ging vervolgens ook inhoudelijk in op het nut van de zweetband. Ofschoon hij erkende dat de zweetband ‘wel helpt met zweet’, bleek uit zijn antwoord ook dat hij het accessoire niet louter uit praktische overwegingen draagt. “Het staat me mooi, mijn vriendin vindt het mooier staan bij me. Geweldig! Nieuwe look. Who cares? Ik voel me er goed bij.”

