Wytse van der Goot spreekt stellige Ronald Koeman direct na duel Oranje volledig tegen

Ronald Koeman gaat niet oproepen als vervanger van omdat de middenvelder van Feyenoord niet fit is, maar volgens Rondo-presentator Wytse van der Goot is Timber wel degelijk fit. Maandag meldt hij, vlak nadat bekend werd dat De Jong het EK in Duitsland mist, dat hij te horen heeft gekregen dat de Feyenoorder fit is. Het staat haaks op de woorden van Koeman.

Gerald Vanenburg, te gast in het programma Rondo, oppert Timber vlak na de interland tussen Nederland en IJsland als vervanger van De Jong bij de selectie van het Nederlands elftal. Vervolgens zegt presentator Van der Goot dat dit een serieuze optie kan zijn, aangezien Timber zou kunnen spelen: "Quinten Timber is fit, dat hebben wij net te horen gekregen", meldt de presentator bij de start van de uitzending op Ziggo Sport.

Van der Goot spreekt met zijn uitspraak Koeman tegen, die direct na de wedstrijd in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg heel stellig wist aan te geven dat Timber niet fit is en niet opgeroepen gaat worden: ''Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat zal ik eerst intern communiceren. Timber? Nee, dat is Quinten Timber niet. Hij is niet fit en staat ook niet stand-by", spreekt de bondscoach de uitspraken van Van der Goot tegen.

