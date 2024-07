Slecht nieuws voor Frenkie de Jong: niet met FC Barcelona naar Amerika, begin seizoen op de tocht

gaat niet met FC Barcelona op trainingskamp in de Verenigde Staten. Zijn enkelblessure, die hem ook tijdens het EK aan de kant hield, speelt nog te veel op.

Volgens het Spaanse AS is er een meeting geweest met de medische staf om de blessurevoortgang van Frenkie te bespreken. Daaruit bleek dat het nog niet echt goed gaat met de rechterenkel van de Nederlandse middenvelder. Uit voorzorg reist De Jong niet mee met de Catalaanse ploeg naar Amerika, waar de club zich voorbereidt op het volgende seizoen.

Normaal gesproken is een speler met een verstuikte enkel na zes tot acht weken wel hersteld, maar momenteel kampt De Jong al twaalf weken met dit probleem. Volgens de Spaanse krant is het einde van de klachten ook nog niet in zicht. Op 17 augustus, in minder dan een maand dus, speelt Barcelona uit tegen Valencia de eerste wedstrijd van het seizoen. Niemand bij de club weet zeker of hij die wedstrijd haalt.

De Jong is de bestbetaalde speler uit de selectie van Hansi Flick en de club lijkt - vanwege de financiële situatie - niet onwelwillend tegen een transfer te staan. Door de voortkabbelende blessure lijkt een verkoop voor een redelijk bedrag echter niet tot de opties te behoren. FC Barcelona overweegt nu om De Jong een nieuw contract aan te bieden tegen een minder salaris. De Catalanen willen niet dat de Nederlander volgend seizoen voor een klein bedrag op te pikken is: zijn contract loopt in 2026 af.

