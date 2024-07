Jeroen Grueter maakt pijnlijke fout als 17-jarige dochter van Spaanse koning in beeld komt

De koninklijke familie van zowel Spanje als Engeland was vertegenwoordigd tijdens de EK-finale tussen beide landen in Berlijn. Commentator Jeroen Grueter van de NOS wist echter niet precies wie allemaal op de tribune zaten.

Namens Engeland is prins William aanwezig met zijn tienjarige zoontje George. De Spaanse koning Felipe was aanwezig met zijn dochter Sofia (17). Ze kwamen in beeld tijdens het Spaanse volkslied. Vervolgens zei Grueter:"Daar zagen we al koning Felipe en koningin Letizia. Felipe, groot voetballiefhebber. Fan van Atlético Madrid.”

Televisiekenner Tina Nijkamp was verrast door de fout. “WK-finale-commentator Jeroen Grueter is geen koningshuisliefhebber, dat is duidelijk. Enorme blunder. Hij ziet de 17-jarige dochter van Koning Felipe, Sofia, aan voor zijn vrouw Letizia…”, schrijft ze op Instagram.

Toen Felipe en Sofia na de wedstrijd het veld op kwam om het feest te vieren met de spelers van Spanje, en de EK-trofee vast te houden, benoemde Grueter wel correct dat het ging om vader en dochter