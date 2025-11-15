Engelse voetbalbond zorgt voor woedende reacties met tweet over Eberechi Eze

Een bericht van de Engelse voetbalbond over heeft dit weekeinde veel losgemaakt op X. De beheerder van het X-account van the Three Lions gaf de speler van Arsenal opvallend weinig credits voor zijn doelpunt van afgelopen donderdag tegen Servië.

Engeland speelde donderdagavond in het kader van de WK-kwalificatiecampagne op het eigen Wembley tegen Servië. Eze bepaalde in de slotminuut schitterend de eindstand op 2-0, nadat Arsenal-ploeggenoot Bukayo Saka in de eerste helft de score had geopend. De Engelsen waren reeds zeker van WK-kwalificatie, maar behielden dankzij de zege de maximale score in Groep K.

De 2-0 van Eze tegen Servië was van grote schoonheid. De aanvallende middenvelder annex linksbuiten werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door Manchester City-speler Phil Foden, waarna hij de bal met de binnenkant van de voet in één keer richting de verre hoek schilderde.

De Engelse voetbalbond plaatste het volgende berichtje op X over het doelpunt: “Phil Foden legt hem op een presenteerblaadje voor Eberechi Eze, die de bal moeiteloos in de verre hoek schiet.”

De tweet schiet bij ongelooflijk veel voetbalfans in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat Eze tekort wordt gedaan door te schrijven dat Eze de bal ‘op een presenteerblaadje’ kreeg en de bal ‘moeiteloos’ in de verre hoek schoot. Eze had immers nog een verdediger van Servië in zijn buurt en de afstand tot het doel was zeker niet gering. Daartegenover stond dat het voorbereidend werk van Foden betrekkelijk eenvoudig leek.

“Op een presenteerblaadje? Ik heb het gevoel dat ik gek ga worden! Eze maakte een wereldgoal en al het commentaar gaat over de assist. Wat gebeurt er??”, reageert een volger zeer verontwaardigd op de tweet.

Iemand anders schrijft: “Het was een pass over 5 meter. Phil legde niets ‘op een presenteerblaadje’. Het draaide allemaal om het sublieme en perfect gedraaide schot van Eze. De nadruk zou hier niet moeten liggen op Foden, maar op Eze!”

Het bekende account xGPhilosophy speelt meteen in op de discussie door een veelzeggende statistiek te delen over het doelpunt van Eze. Volgens xGPhilosophy bedroeg het expected goal-cijfer van het doelpunt 0,03, hetgeen betekent dat op basis van de kwaliteit van de aan Eze geboden kans, de kans op een doelpunt slechts drie procent was.