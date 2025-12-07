Live voetbal 4

Ajax zet hoog in: Tomiyasu wordt gezien als buitenkans

Takehiro Tomiyasu
7 december 2025, 12:18

Ajax zoekt deze winter nadrukkelijk naar defensieve versterking en heeft daarbij het vizier gericht op Takehiro Tomiyasu. De 27-jarige Japanner is transfervrij sinds zijn vertrek bij Arsenal en wordt in Amsterdam beschouwd als een buitenkans, meldt Voetbal International zondag.

Arsenal betaalde in 2021 zo’n twintig miljoen euro voor Tomiyasu, die vervolgens 84 officiële wedstrijden speelde. Hij werd in Londen ingezet op alle vier de posities in de achterhoede. De laatste seizoenen werd Tomiyasu echter achtervolgd door knieproblemen. Vorig seizoen bleef zijn bijdrage beperkt tot zes minuten speeltijd. In februari onderging hij een operatie, waarna Arsenal in overleg besloot zijn contract te ontbinden zodat hij in alle rust in Japan kon revalideren.

Die revalidatie lijkt nu vergevorderd. Tomiyasu heeft grote stappen gezet in zijn herstel, maar heeft groepstraining nodig om volledig wedstrijdfit te worden. Met het WK komende zomer wil de 42-voudig international zich bovendien weer in de kijker spelen van bondscoach Hajime Moriyasu.

Ajax volgt situatie nauwlettend

Ajax zoekt vooral versterking voor de backposities en houdt Tomiyasu al langer scherp in de gaten. Zijn grote voordeel: hij kan zowel links als rechts achterin uit de voeten én brengt lengte, spelintelligentie en ervaring op topniveau mee. Krijgt Tomiyasu het niveau terug dat hij bij Arsenal aantikte, dan zou hij voor Ajax een topaanwinst kunnen zijn.

Het grootste vraagteken blijft zijn fitheid. De verdediger staat inmiddels veertien maanden zonder officiële wedstrijd. De komende weken moet duidelijk worden hoe ver hij daadwerkelijk is in zijn herstel — én of hij de stap naar Ajax ziet zitten. Er zouden meer kapers op de kust zijn. In Amsterdam zou hij bovendien worden herenigd met landgenoot Ko Itakura.

infielder
251 Reacties
982 Dagen lid
1.290 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is de Feyenoord formule je haalt nog een japanner in de hoop dat die andere gaat voetballen.

FC Bal op het dak
32 Reacties
13 Dagen lid
90 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@infielder, met 36 landstitels tegenover Feyenoord’s 16, (20 minder) hebben we echt geen “Feyenoord-formule” nodig. Het is gewoon toeval dat het om een Japanner gaat; hij wordt niet specifiek voor Ko Itakura gehaald. Het gaat puur om de positie die hij speelt en waarom hij daardoor interessant is voor Ajax. Niets met een Feyenoord-formule te maken, kom op 😂

21
497 Reacties
31 Dagen lid
1.238 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@infielder Het werkt wel, ik vind het een slimme zet van Ajax.

CG
2.789 Reacties
866 Dagen lid
13.430 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan een hele goede zijn, ook dat leeftijd boven de 22 jaar zéér verstandig is. Wie weet. Iedereen onder de 24 jaar heeft eenmaal minder ervaring!!

dilima1966
2.863 Reacties
909 Dagen lid
15.787 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@CG. Die jongen zie ik graag komen bij ajax ziet het spel snel harde verdediging loop vermogen goed

dilima1966
2.863 Reacties
909 Dagen lid
15.787 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gelijk halen voor de nummer 6 positie geweldig speler is die misschien Ko Itakura hier bij in betrekken met gesprek met hem is een buitenkansje om die binnen te kunnen halen transfer vrij

0laf
1.002 Reacties
1.167 Dagen lid
5.401 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Denk dat er wel concurrentie zal zijn, als het een echt buitenkansje is

FrankdeG
198 Reacties
20 Dagen lid
478 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Slim, tijdelijk contract met optie geven. Gokje kan altijd wel met beperkte risico.

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0
2022/2023
Arsenal
21
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
Ajax
15
8
26
4
NEC
14
13
24
5
AZ
14
4
24

Meest gelezen

