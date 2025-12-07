Ajax zoekt deze winter nadrukkelijk naar defensieve versterking en heeft daarbij het vizier gericht op . De 27-jarige Japanner is transfervrij sinds zijn vertrek bij Arsenal en wordt in Amsterdam beschouwd als een buitenkans, meldt Voetbal International zondag.

Arsenal betaalde in 2021 zo’n twintig miljoen euro voor Tomiyasu, die vervolgens 84 officiële wedstrijden speelde. Hij werd in Londen ingezet op alle vier de posities in de achterhoede. De laatste seizoenen werd Tomiyasu echter achtervolgd door knieproblemen. Vorig seizoen bleef zijn bijdrage beperkt tot zes minuten speeltijd. In februari onderging hij een operatie, waarna Arsenal in overleg besloot zijn contract te ontbinden zodat hij in alle rust in Japan kon revalideren.

Die revalidatie lijkt nu vergevorderd. Tomiyasu heeft grote stappen gezet in zijn herstel, maar heeft groepstraining nodig om volledig wedstrijdfit te worden. Met het WK komende zomer wil de 42-voudig international zich bovendien weer in de kijker spelen van bondscoach Hajime Moriyasu.

Ajax volgt situatie nauwlettend

Ajax zoekt vooral versterking voor de backposities en houdt Tomiyasu al langer scherp in de gaten. Zijn grote voordeel: hij kan zowel links als rechts achterin uit de voeten én brengt lengte, spelintelligentie en ervaring op topniveau mee. Krijgt Tomiyasu het niveau terug dat hij bij Arsenal aantikte, dan zou hij voor Ajax een topaanwinst kunnen zijn.

Het grootste vraagteken blijft zijn fitheid. De verdediger staat inmiddels veertien maanden zonder officiële wedstrijd. De komende weken moet duidelijk worden hoe ver hij daadwerkelijk is in zijn herstel — én of hij de stap naar Ajax ziet zitten. Er zouden meer kapers op de kust zijn. In Amsterdam zou hij bovendien worden herenigd met landgenoot Ko Itakura.