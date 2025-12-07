Aad de Mos is kritisch op de verdediging van Ajax. In het programma Goedemorgen Eredivisie licht hij en uit: de twee centrale verdedigers hebben volgens De Mos nog veel stappen te zetten.

Baas kreeg zaterdagavond nog twee gele kaarten tegen Fortuna Sittard. “Ik vind de hype rond Baas een beetje overdreven, die maakt ook regelmatig zijn foutjes”, stelt De Mos, die zelf tussen 1982 en 1985 de trainer was van Ajax. “Het is een beetje overdreven dat hij noodzakelijk is voor de eerste opbouw. Hij is ook geen echte grote centrale verdediger die Ajax nodig heeft.”

Artikel gaat verder onder video

Presentatrice Fresia Cousiño Arias neemt het op voor Baas: "Hij houdt zijn hoofd toch redelijk boven water bij Ajax?" Daarop antwoordt De Mos: "Ja, maar het is ook niet moeilijk in zo’n slecht Ajax op te vallen. Het duel met Fortuna Sittard was een draak van een wedstrijd. Ze speelden tegen het Getafe van de Eredivisie. De schoppen die ze aan Godts en Weghorst uitdeelden… Dat vond ik heel slecht."

De achttienjarige Bouwman, die dit seizoen doorbreekt bij Ajax, heeft volgens De Mos ook niet alles waar een Ajax-verdediger aan moet voldoen. “Als je als centrale verdediger niet kan koppen, wordt het heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen dat als je bij Ajax uit de jeugd komt, je niet kan koppen en dat nog moet leren.”

Aad de Mos kraakt defensieve hart van Ajax🤔



"Ik vind de Youri Baas-hype overdreven" pic.twitter.com/DUtu8hLlgB — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2025