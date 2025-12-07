Aad de Mos is kritisch op de verdediging van Ajax. In het programma Goedemorgen Eredivisie licht hij Youri Baas en Aaron Bouwman uit: de twee centrale verdedigers hebben volgens De Mos nog veel stappen te zetten.
Baas kreeg zaterdagavond nog twee gele kaarten tegen Fortuna Sittard. “Ik vind de hype rond Baas een beetje overdreven, die maakt ook regelmatig zijn foutjes”, stelt De Mos, die zelf tussen 1982 en 1985 de trainer was van Ajax. “Het is een beetje overdreven dat hij noodzakelijk is voor de eerste opbouw. Hij is ook geen echte grote centrale verdediger die Ajax nodig heeft.”
Presentatrice Fresia Cousiño Arias neemt het op voor Baas: "Hij houdt zijn hoofd toch redelijk boven water bij Ajax?" Daarop antwoordt De Mos: "Ja, maar het is ook niet moeilijk in zo’n slecht Ajax op te vallen. Het duel met Fortuna Sittard was een draak van een wedstrijd. Ze speelden tegen het Getafe van de Eredivisie. De schoppen die ze aan Godts en Weghorst uitdeelden… Dat vond ik heel slecht."
De achttienjarige Bouwman, die dit seizoen doorbreekt bij Ajax, heeft volgens De Mos ook niet alles waar een Ajax-verdediger aan moet voldoen. “Als je als centrale verdediger niet kan koppen, wordt het heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen dat als je bij Ajax uit de jeugd komt, je niet kan koppen en dat nog moet leren.”
Bouwman moet een beetje oppassen dat het geen Mokio-scenario wordt. Eerst geprezen worden na een paar goede wedstrijden, of in zijn geval een sterk debuut en daarna stilvallen, waardoor je hele ontwikkeling vastloopt. Over Baas ben ik het niet met Aad eens. Ja, hij maakt fouten, maar hij is op dit moment wel de meest stabiele verdediger die Ajax heeft. Bij NEC liet hij al zien dat hij verdedigend zijn mannetje staat en nu pakt hij verantwoordelijkheid in een chaotische ploeg. Die rode kaart vond ik eerder een bewijs dat hij als enige nog met echte intensiteit speelt.
