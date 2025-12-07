was zaterdagavond boos op zijn ploeggenoten bij Ajax. De spits werd op de enkel geraakt door een charge van Fortuna Sittard-verdediger Shawn Adewoye, maar de spelers van Ajax voetbalden verder. snapt de boosheid van Weghorst wel.

Weghorst ging kermend naar de grond en had overduidelijk veel pijn, maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf voordeel aan Ajax. De spelers van Ajax voetbalden vervolgens door, in plaats van de bal buiten te spelen zodat Weghorst opgelapt kon worden. “Ik weet eigenlijk ook niet waarom we dat deden, wordt Wijndal geciteerd door Voetbal International. “Misschien hadden we het gevoel dat het een kans voor ons zou worden, we waren wel echt aan het drukken waren op dat moment.”

Artikel gaat verder onder video

“En Wout is wel gewoon een strijder, dus hij had wel echt pijn, anders ligt hij niet op de grond”, voegt de linksback eraan toe. “We dachten: misschien staat hij wel weer op, maar ja, dat gebeurde niet zo snel. Achteraf hadden we hem uit moeten schieten.”

Weghorst krabbelde na ongeveer 45 seconden inderdaad op, maar ging vrij snel weer zitten. Ajax verloor de bal daarna aan Fortuna Sittard, dat counterde en uiteindelijk een gevaarloos schot afvuurde. Niet veel later, in de 28ste minuut, werd Weghorst gewisseld.

“Ik stond er te ver vandaan om het goed te beoordelen, maar ik zag wel dat zijn enkel dik is… We hadden niet door moeten spelen”, geeft Wijndal toe. “Wout was ook wel even boos op het moment dat hij naar de kant kwam: waarom schieten jullie die bal niet uit? Toen dacht ik ook: hij heeft wel gelijk.”

Fred Grim: 'Dit moet beter'

Interim-trainer Fred Grim stond op de persconferentie ook stil bij het moment. “Ik heb het daar ook met een aantal jongens over gehad, er werd echt gedacht dat Wout op zou staan. Dat was half, half niet. Maar toen duurde het gewoon te lang. Dan is er ook maar één manier: dan moet die bal uit. Dat hebben we niet gedaan, dat zullen we de volgende keer beter moeten doen.”