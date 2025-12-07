Live voetbal

Weghorst boos op ploeggenoten bij Ajax: 'Waarom schieten jullie die bal niet uit?'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
8 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 december 2025, 10:58

Wout Weghorst was zaterdagavond boos op zijn ploeggenoten bij Ajax. De spits werd op de enkel geraakt door een charge van Fortuna Sittard-verdediger Shawn Adewoye, maar de spelers van Ajax voetbalden verder. Owen Wijndal snapt de boosheid van Weghorst wel.

Weghorst ging kermend naar de grond en had overduidelijk veel pijn, maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf voordeel aan Ajax. De spelers van Ajax voetbalden vervolgens door, in plaats van de bal buiten te spelen zodat Weghorst opgelapt kon worden. “Ik weet eigenlijk ook niet waarom we dat deden, wordt Wijndal geciteerd door Voetbal International. “Misschien hadden we het gevoel dat het een kans voor ons zou worden, we waren wel echt aan het drukken waren op dat moment.”

Artikel gaat verder onder video

“En Wout is wel gewoon een strijder, dus hij had wel echt pijn, anders ligt hij niet op de grond”, voegt de linksback eraan toe. “We dachten: misschien staat hij wel weer op, maar ja, dat gebeurde niet zo snel. Achteraf hadden we hem uit moeten schieten.”

Weghorst krabbelde na ongeveer 45 seconden inderdaad op, maar ging vrij snel weer zitten. Ajax verloor de bal daarna aan Fortuna Sittard, dat counterde en uiteindelijk een gevaarloos schot afvuurde. Niet veel later, in de 28ste minuut, werd Weghorst gewisseld.

“Ik stond er te ver vandaan om het goed te beoordelen, maar ik zag wel dat zijn enkel dik is… We hadden niet door moeten spelen”, geeft Wijndal toe. “Wout was ook wel even boos op het moment dat hij naar de kant kwam: waarom schieten jullie die bal niet uit? Toen dacht ik ook: hij heeft wel gelijk.”

Fred Grim: 'Dit moet beter'

Interim-trainer Fred Grim stond op de persconferentie ook stil bij het moment. “Ik heb het daar ook met een aantal jongens over gehad, er werd echt gedacht dat Wout op zou staan. Dat was half, half niet. Maar toen duurde het gewoon te lang. Dan is er ook maar één manier: dan moet die bal uit. Dat hebben we niet gedaan, dat zullen we de volgende keer beter moeten doen.”

➡️ Meer over Ajax

Lees ook:
Sander van der Eijk Fortuna Sittard Ajax

Kaj Sierhuis pakt scheidsrechter Sander van der Eijk aan na Fortuna Sittard - Ajax

  • Gisteren, 23:08
  • Gisteren, 23:08
Feyenoord - PEC Zwolle

Teruglezen: zo won Feyenoord met 6-1 van PEC Zwolle

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Ayase Ueda viert een van zijn goals bij Feyenoord - PEC Zwolle

Feyenoord geeft PEC een pak slaag, ontketende Ueda maakt er vier

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
0 8 reacties
Reageren
8 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
484 Reacties
30 Dagen lid
1.211 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Haha dit was echt een van de meest komische momenten van de hele speelronde. Wout lag op de grond, woest, schreeuwend naar alles en iedereen scheids, medespelers, de lucht, noem maar op, terwijl Ajax voor het eerst in maanden z’n eigen tiki-taka momentje had. Ze hielden de bal nog nooit zo lang in de ploeg. Op de achtergrond zie je Wout spartelen, armen in de lucht, op de grond slaan van frustratie, terwijl zijn teamgenoten hem complete radiostilte gaven alsof hij niet bestond. Het was gewoon eredivisiesubtop comedy. Hilarisch moment.

FC Bal op het dak
20 Reacties
13 Dagen lid
70 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21 ik vind die soap van Sem Steijn miskoop van 11 miljoen en met Timber die straks gratis de deur uitloopt. een ras Feyenoorder Mario die eigen bv’tjes bij Feyenoord ziet ontstaan ook wel ontzettend hilarisch hoor. 🤣🤣🤣

21
484 Reacties
30 Dagen lid
1.211 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Bal op het dak jammer dat je off-topic schiet, maar om toch even bij Ajax en inhoud te blijven… Als Sem Steijn in jouw ogen al een “miskoop” is, wat is Moro dan precies? Een aanvaller zonder 1 doelpunt. Dan wordt het wel heel stil aan die kant. Het is een beetje alsof je hard gaat lachen om je buurman omdat hij een klein autootje rijdt, terwijl jij zelf nog met een fiets met een slag in het wiel aankomt. Je maakt een punt waar je zelf nog slechter voor staat.

FC Bal op het dak
20 Reacties
13 Dagen lid
70 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21, als je niet speelt kan je ook niet scoren he. De man staat voorlopig wissel prima toch. Hij speelde wel in de La Liga die komt er wel moro. Van Sem Steijn moeten we dat nog maar zien. Die kan alleen maar penalty’s benutten. En dan Borges een aanvaller die niet scoort je maakt een punt waar je zelf nog niks mee opschiet. 🤣

0laf
997 Reacties
1.167 Dagen lid
5.396 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat krijg je wanneer je als toneelspeler zelfs je eigen teamgenoten in de maling neemt. Ook ligt Woutje niet zo lekker in de groep, dus hebben ze hem wellicht gewoon wat duidelijk willen maken ....

FC Bal op het dak
20 Reacties
13 Dagen lid
70 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@0laf zijn enkel was duidelijk zichtbaar gehavend gisteren dit was geen toneel. Anderzijds ben ik het met je eens. Deze man hoort niet bij Ajax te voetballen.

Docker
318 Reacties
20 Dagen lid
814 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je dit een toneelstukje vindt moet je misschien eens een andere bril kopen. De charge was dusdanig dat hij een bloedende enkel had, dus dan kun je niet meer zeggen dat het niets voorstelde. Je moet aardig hard trappen eer het bloed door je sok komt. En wat weet jij er trouwens van dat Weghorst niet lekker in de groep ligt? Ik denk helemaal niets.

ERIMIR
4.091 Reacties
517 Dagen lid
38.862 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zijn medespelers zijn een beetje klaar met Weghorst. Als die erin zit kan je net zo goed met 10 man spelen. Laat Dolberg maar in de spits. Kan Wout zijn enkel goed laten genezen, daarna hem op de bank houden en volgend seizoen afnokken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
484 Reacties
30 Dagen lid
1.211 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Haha dit was echt een van de meest komische momenten van de hele speelronde. Wout lag op de grond, woest, schreeuwend naar alles en iedereen scheids, medespelers, de lucht, noem maar op, terwijl Ajax voor het eerst in maanden z’n eigen tiki-taka momentje had. Ze hielden de bal nog nooit zo lang in de ploeg. Op de achtergrond zie je Wout spartelen, armen in de lucht, op de grond slaan van frustratie, terwijl zijn teamgenoten hem complete radiostilte gaven alsof hij niet bestond. Het was gewoon eredivisiesubtop comedy. Hilarisch moment.

FC Bal op het dak
20 Reacties
13 Dagen lid
70 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21 ik vind die soap van Sem Steijn miskoop van 11 miljoen en met Timber die straks gratis de deur uitloopt. een ras Feyenoorder Mario die eigen bv’tjes bij Feyenoord ziet ontstaan ook wel ontzettend hilarisch hoor. 🤣🤣🤣

21
484 Reacties
30 Dagen lid
1.211 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Bal op het dak jammer dat je off-topic schiet, maar om toch even bij Ajax en inhoud te blijven… Als Sem Steijn in jouw ogen al een “miskoop” is, wat is Moro dan precies? Een aanvaller zonder 1 doelpunt. Dan wordt het wel heel stil aan die kant. Het is een beetje alsof je hard gaat lachen om je buurman omdat hij een klein autootje rijdt, terwijl jij zelf nog met een fiets met een slag in het wiel aankomt. Je maakt een punt waar je zelf nog slechter voor staat.

FC Bal op het dak
20 Reacties
13 Dagen lid
70 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21, als je niet speelt kan je ook niet scoren he. De man staat voorlopig wissel prima toch. Hij speelde wel in de La Liga die komt er wel moro. Van Sem Steijn moeten we dat nog maar zien. Die kan alleen maar penalty’s benutten. En dan Borges een aanvaller die niet scoort je maakt een punt waar je zelf nog niks mee opschiet. 🤣

0laf
997 Reacties
1.167 Dagen lid
5.396 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat krijg je wanneer je als toneelspeler zelfs je eigen teamgenoten in de maling neemt. Ook ligt Woutje niet zo lekker in de groep, dus hebben ze hem wellicht gewoon wat duidelijk willen maken ....

FC Bal op het dak
20 Reacties
13 Dagen lid
70 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@0laf zijn enkel was duidelijk zichtbaar gehavend gisteren dit was geen toneel. Anderzijds ben ik het met je eens. Deze man hoort niet bij Ajax te voetballen.

Docker
318 Reacties
20 Dagen lid
814 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je dit een toneelstukje vindt moet je misschien eens een andere bril kopen. De charge was dusdanig dat hij een bloedende enkel had, dus dan kun je niet meer zeggen dat het niets voorstelde. Je moet aardig hard trappen eer het bloed door je sok komt. En wat weet jij er trouwens van dat Weghorst niet lekker in de groep ligt? Ik denk helemaal niets.

ERIMIR
4.091 Reacties
517 Dagen lid
38.862 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zijn medespelers zijn een beetje klaar met Weghorst. Als die erin zit kan je net zo goed met 10 man spelen. Laat Dolberg maar in de spits. Kan Wout zijn enkel goed laten genezen, daarna hem op de bank houden en volgend seizoen afnokken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
Ajax
15
8
26
4
NEC
14
13
24
5
AZ
14
4
24

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel