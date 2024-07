'Blessurezorgen voor Priske: drie Feyenoorders ontbreken bij weerzien met oude bekenden'

Feyenoord kan overmorgen (zondag) in het oefenduel met Benfica hoogstwaarschijnlijk niet beschikken over de , en . De selectie van de nieuwe trainer Brian Priske reist zaterdag vanuit het trainingskamp in Oostenrijk af naar Lissabon voor het weerzien met Orkün Kökçü en Fredrik Aursnes, maar het drietal lijkt achter te gaan blijven.

ESPN-verslaggever Sinclair Bischop meldt vrijdag op X dat Stengs ontbreekt op het trainingsveld, waar Priske zijn selectie aan een open training onderwerpt. Later tweet Bischop dat zowel Stengs als ploeggenoten Smal en Timber de verrichtingen van hun teamgenoten vanaf de zijlijn gadeslaan. "Waarschijnlijk reizen deze spelers morgen niet met Feyenoord af naar Portugal", schrijft de verslaggever erbij.

Artikel gaat verder onder video

Stengs kampt sinds kort met een onbekende blessure. De aanvallende middenvelder kwam eerder deze voorbereiding 'gewoon' in actie tijdens de oefenwedstrijden die de Rotterdammers afwerkten. Zo kwam de oud-speler van onder meer AZ en OGC Nice in het eerste oefenpotje, waarin FC Dordrecht met 0-4 werd verslagen, eenmaal tot scoren. Afgelopen zaterdag stond Stengs met een fantastische crosspass aan de basis van de enige Feyenoord-treffer in het duel met Cercle Brugge, dat door de goal van Antoni Milambo met 1-0 opzij werd gezet.

Van Timber en Smal is de oorzaak van hun vermoedelijke absentie wél bekend. Timber was nagenoeg hersteld van de knieblessure die hem het EK met het Nederlands elftal kostte, maar viel twee weken geleden met een nieuwe kwetsuur uit in het oefenduel met KRC Genk (3-1). Linksback Smal, die deze zomer transfervrij overkwam van FC Twente, raakte vlak voor de start van de voorbereiding geblesseerd en sprak daar eerder deze week al zijn frustraties over uit.

De wedstrijd tussen Benfica en Feyenoord begint zondag om 20.30 uur en is live te zien via Feyenoord ONE.

Stengs, Small en Timber komen bij de training kijken, maar komen niet in actie. Waarschijnlijk reizen deze spelers morgen niet met Feyenoord af naar Portugal waar de Rotterdammers oefenen tegen Benfica. @ESPNnl pic.twitter.com/3FAOYfbYJQ — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) July 26, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

Yankuba Minteh heeft supporters van Feyenoord teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam.