Feyenoord-aanwinst Gijs Smal baalt: 'Ik heb nog geen bal aangeraakt, frustrerend'

had zich de start van zijn dienstverband bij Feyenoord heel anders voorgesteld. De van FC Twente overgekomen verdediger kan vanwege een kuitblessure nog niet in actie komen. Hij verwacht nog ‘een paar weken’ uit de roulatie te zijn, maar durft geen datum te noemen.

“Daar werken we aan”, zegt hij tegen ESPN over zijn herstel. “Ik ben vlak voor het begin van de voorbereiding geblesseerd geraakt. Met een paar boys waren we al iets eerder gestart op het veld, om een beetje te wennen en een gevoel te krijgen bij het trainingscomplex. Als je dan geblesseerd raakt, is dat heel frustrerend. Ook omdat ik niet gewend ben geblesseerd te zijn.” Smal heeft echter al wel eerder een kuitblessure gehad: hij miste de eerste acht competitiewedstrijden van het vorige seizoen daardoor.

Artikel gaat verder onder video

“Bij een nieuwe club wil je jezelf meteen kunnen laten zien. Nu moet ik hard werken om terug te komen. Hoe lang dat precies gaat duren, durf ik nu niet te zeggen. Ik denk nog een paar weken”, aldus de verdediger, die zondag uit de helikopter kwam tijdens de Open Dag van Feyenoord. Ook de nieuwe trainer Brian Priske kwam daaruit. Smal heeft al gesproken met Priske, maar zijn blessure bemoeilijkt de kennismaking wel.

“Hij vraagt elke dag hoe het gaat met me. Het is nog moeilijk om over voetbalgerelateerde onderwerpen te praten, want hij heeft nog niks van me gezien op het veld. Dat komt allemaal wel. Ik moet de nieuwe speelstijl nu afkijken bij de andere jongens. Tot nu toe heb ik een goed gevoel. Lekker aanvallend, agressief vooruit, daar hou ik wel van”, aldus Smal, die hoopt de start van het nieuwe seizoen te halen. “Ik ben vier weken bij de club en heb nog geen bal aangeraakt. Dat is wel frustrerend. Gelukkig hebben we nog tijd zat om mezelf te laten zien.”

