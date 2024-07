‘Niet PSV, maar een andere Eredivisie-club is beste stap voor Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van in de Eredivisie. Feyenoord zou de ideale vervolgstap zijn voor de aanvaller, zo vertelt Kraay in het programma De Oranjekantine van VoetbalPrimeur.

Depay vertrok deze zomer transfervrij bij Atlético Madrid. Hij staat in contact met zijn oude club PSV, maar liet ook al weten dat een terugkeer naar Nederland niet in zijn plannen voorkomt. Begin juni vertelde hij voor de camera van SBS6: “Dat zie ik op dit moment niet voor me, maar ik ben ontzettend gefocust op het EK. Mijn hoofd is daar helemaal niet mee bezig.”

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt dan ook moeilijk voorstelbaar dat de dertigjarige Depay naar Feyenoord wil, maar Kraay doet toch een beroep op hem. “Depay heeft miljoenen, miljoenen, miljoenen verdiend en dat gunnen we hem allemaal van harte, ik zeker. Priske speelt een soort 3-4-2-1. Ik zou het mooi vinden als Depay deze zomer zegt: ‘Fuck al die miljoenen, ik kom voor anderhalf miljoen euro salaris naar Feyenoord en ga lekker als een van de nummers 10 spelen.’”

“Maar dat zeg ik in een romantische bui, sorry”, beseft de analist. “Dit is heel romantisch gedacht. Maar het is om de hoek waar hij geboren en opgegroeid is. Hij kan zijn geld toch niet meer opmaken. Doe dan Feyenoord maar.” Depay speelde woensdag met het Nederlands elftal tegen Engeland, maar viel vroegtijdig uit met een hamstringblessure.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.