Memphis Depay valt geblesseerd uit: groot verdriet buiten beeld, verrassende vervanger

Memphis Depay is geblesseerd uitgevallen in de eerste helft van de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. De aanvaller voelde na 33 minuten aan zijn hamstring en kon niet meer verder.

Na zijn blessure gingen Wout Weghorst en Joshua Zirkzee warmlopen, maar bondscoach Ronald Koeman liet Joey Veerman invallen. "Dat is opmerkelijk", aldus commentator Arman Avsaroglu.

Depay was verdrietig op het veld, al was dat niet op tv te zien. "Buiten beeld zien we het verdriet bij Memphis Depay. Dit is einde wedstrijd en misschien einde EK voor hem."

Depay had een basisplaats in alle wedstrijden van Oranje op dit EK, maar wist niet te scoren. Door zijn mindere vorm werd door analisten veel gediscussieerd over zijn basisplek bij Oranje. Sommigen zagen liever Weghorst of Zirkzee, maar Koeman grijpt het uitvallen van Depay aan om Veerman te brengen en zo meer grip te krijgen op het middenveld.

🤕 Memphis Depay verlaat geblesseerd het veld, Joey Veerman vervangt hem 🔄#EURO2024 #NEDENG pic.twitter.com/Y88Qa0R5os — ESPN NL (@ESPNnl) July 10, 2024

