Yankuba Minteh stelt Feyenoord-supporters teleur met pijnlijke opmerking

heeft supporters van Feyenoord deze week teleurgesteld met een opmerking over de stad Rotterdam. De Gambiaanse voetballer werd deze week officieel gepresenteerd door Brighton & Hove Albion en kreeg vervolgens een aantal vragen op zich afgevuurd. Een van die vragen ging over Rotterdam.

Minteh kwam een seizoen op huurbasis uit voor Feyenoord en maakte in dat seizoen een sterke indruk. Het leverde de aanvaller een fraaie transfer op naar Brighton & Hove Albion, waar voor hem een nieuw begin wacht in een nieuwe omgeving, nadat hij een jaar in Rotterdam heeft gewoond. Het mediateam van Brighton besloot Minteh kort na zijn presentatie direct een lastige vraag voor te leggen: Brighton of Rotterdam, voor welke stad kies je?

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat Minteh pas kort in de stad van zijn nieuwe werkgever is, weet de vleugelaanvaller heel snel aan te geven dat hij voor Brighton kiest. Rotterdam, waar hij het afgelopen jaar een goede tijd heeft gehad, laat hij links liggen. Het filmpje wordt massaal gedeeld op sociale media, maar supporters van Feyenoord hadden eigenlijk niet anders verwacht dan dat Minteh deze reactie zou geven.

"Wat verwacht je dan van die gasten. Kijken alleen naar de bankrekening. Wij houden van die club, zij niet", reageert een supporter van Feyenoord. Ook een fan van NEC reageert: "Meer dan logisch toch haha. Huidige club waar je nu onder contract staat of een club waar je een jaar aan bent uitgeleend? Draait gewoon om punten scoren", stelt hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.