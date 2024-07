Feyenoord-fans hopen na oefenwedstrijd tegen Cercle massaal dat transfer niet doorgaat

maakt een uitstekende indruk in de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Cercle Brugge. Als spelmaker heeft Stengs een grote rol in de opbouw van de aanvallen. Supporters van Feyenoord hopen massaal dat hij deze zomer niet vertrekt uit De Kuip.

Bekend is dat Lazio interesse heeft in Stengs. De aanvallende middenvelder bevestigde die interesse begin juli voor de camera's van ESPN, maar bezwoer daarbij direct dat de belangstelling 'vooralsnog niet concreet' zou zijn. Zaterdag schreef La Gazzetta dello Sport echter dat Stengs betrokken kan worden in een ruildeal waarbij Gustav Isaksen de omgekeerde weg zou bewandelen.

Volgens La Gazzetta zijn de contacten tussen Feyenoord en Lazio 'de afgelopen uren' opnieuw aangehaald. "Feyenoord is altijd bereid geweest de speler te laten gaan", weet de krant. Een ruildeal waarbij ook Lazio-speler Isaksen wordt betrokken zou inmiddels ook een optie zijn: "Lazio zou nu bereid zijn de Deen te laten vertrekken", klinkt het.

Toch bewijst Stengs in de voorbereiding een belangrijke schakel te zijn in het spel van de nieuwe trainer Brian Priske. Hij onderscheidde zich met fraaie diepteballen en rushes naar voren. Met een fraaie crosspass op Marcos López speelde Stengs een hoofdrol voorafgaand aan de 1-0 van Feyenoord tegen Cercle. Die wedstrijd begon zaterdag om 13.00 uur.